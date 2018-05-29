下午依旧跌了14点，按说跌14点不算什么，就算整个5连跌加在一起，可能也抵不上以前曾经出现过的长阴。但很多朋友很害怕，我聊下来，原因就是怕钝刀割肉，尤其是看了我上一篇文章里面说的，接下来会有一批股票展示出波段下跌杀伤力，就更没底。

钝刀割肉，别被吓住

但我对那些朋友都说，千万不要被心头的那把钝刀给吓住了。当你看到连跌的时候，一定把眼光放在更大的角度再去看一下。站在资金大换血的高度看，眼下很多股票能够做，但由于大家都知道，所以谁都不走，直接引发了比去年更加惨烈的博弈。由于是从曾经的大盘蓝筹里，腾挪出来上万亿的资金进入中小市值股票，所以博弈的结果一定是，会涨的股票一定比去年多很多，而短期连跌，必然引发部分机构的低吸行为。关键是大家自己要看到这种机构行为的改变。这方面，大家可以上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化，能量化出橙色的“机构库存”，机构行为就能够看到。

反击的伏笔

之所以这么说，因为“机构库存”本身就是对机构积极行为的量化，能量化出“机构库存”，无论机构是做多做空，至少是在积极行动。然后如果再用“主导动能”功能量化机构行为导致的交易结果，此刻就能够看到，别看本周下跌了好几天，跌的股票一大批，但下跌背后机构投资者的行为并非都是抛出行为。实际量化出来，有的就是被蓝色的空头回补主导。那就说明就机构行为导致了交易上回补力量处于主导地位，显然机构在低吸。

这种低吸状态的股票现在我自己统计了一下，别看行情5连跌，但这种下跌中的低吸，绝对不少的。而这种机构低吸行为，就是在酝酿反击的伏笔。自己的股票如果这几天也在下跌，下跌背后是机构在做空还是机构在低吸回补，自己→ 点这里进入“博尔系统” ，再去去量化一下交易，可以直接看到，而下跌走势别后，能看到机构回补，这价值本身就很大了。

更深的伤害

但轮不上的，会在去年的基础上进一步杀伤，结果受的伤害更大。而大家当前的股票操作中，这种博弈是无法避免的，调整背后，有些股票机构库存已经是消失状态了。更有甚者，震荡没跌的时候，“机构库存”就已经是消失状态了，这说明机构要么是撤了，要么是不管了，往往根深的伤害在后面等着。

就当前的5连跌来说，现在就是鱼龙混杂，机构低吸和机构逃跑的走势此刻其实差别并不大，但接下来的差别绝对不会小，所以大家可以→到应用商店，下个“博尔系统”的手机应用， 直接点这里进入 ，自己来量化的。把机构行为都量化出来了，就知道，此刻不是看到调整，就死扛或者看都不看，不同的股票，需要完全不同的对策。对症下药了，就没有不能做的行情。所以不管后面是6连跌，还是7连跌，到时候最会有更多的股票，拐头向上，出现新一轮攻势。只是自己手头的股票要管好，不要在拐头出现之前，已经被杀惨了。



