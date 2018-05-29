今天小跌6点，不过跌的股票不少，但大家千万别觉得市场表现瘟鸡，实际统计下来，5月以来2000多只股票上涨，换而言之，市场并不差。如果有朋友感觉市场特别不好，就先要看看自己是否抱错了股票。

抱错股肯定赚不到

有一点必须提醒一下，5月9日以来，市场就是围绕3180点做上下震荡，并且震荡幅度越来越大，这种情况下，个股的表现显然会越来越极端。并且这种极端的取向，相信大家自己看看涨幅榜和跌幅榜的股票，也能感受到。这种情况下，抱对股票发财，抱错股票，又得打回解放前。面对这种情况，大家可以到应用商店，下个“博尔系统”手机APP之后，先去可以量化股票的交易。首先就是“机构库存”的变化，这样至少能清楚机构投资者的动向，然后和机构投资者保持同步，就容易抱对股票，少出错。

两类股少抱

现在抱错股票，基本两类，一类是震荡中，机构撤了。一类是上涨中机构撤了，这两类股，如果拿博尔系统去量化，明显就是橙色的“机构库存”消失了。而“机构库存”是对机构积极行为的量化，“机构库存”消失，当然不是好事。大家看下面图，左边那个震荡的股票，就是这种“机构库存”越来越少，最后消失了，右边那个是上涨重机构库存消失了。





而大家手头股票，无论现在是横盘，还是上涨后回落，要当心就是，这个过程中，机构的态度已经改变。这方面可以自己→点这里进“博尔系统”来量化清楚“机构库存”的变动，危险的情况上面图里已经标的很清楚了。这样的股票再继续抱着，就是一错再错了。

跟大资金，近水楼台

而值得继续抱下去的股票，无论是震荡，还是冲高后的回落，都能明显量化出“机构库存”，虽然说“机构库存”存在，不代表机构一定做多，但一段时间里能一直有越来越多的“机构库存”，至少说明积极的机构行为也没干坏事。总比“机构库存”消失的股票值得持有。



