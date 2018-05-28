前面说了，这个市场横盘震荡了快一个月，后面市场怎么走，股票怎么走，根本不用去猜。因为横盘震荡了那么久，即便不知道未来会向上向下，但显然股票里面的资金都已经做好了准备。

准备：撤、增、洗

眼下只要看清资金在股票里做什么样的准备工作，就清楚震荡之后，股票更容易朝哪个方向发展。而作为资金的准备工作，从机构投资者的角度来讲，就3种情况，撤退、加仓、洗盘。而大家手头股票，哪一种的可能性较大，自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，再去量化“机构库存”，通过“机构库存”的变化，以上的三种状态，都能判断出来的。

想撤，先看撤退迹象

首先，现在有朋友心不定，但实际上，如果震荡中，机构投资者撤退，这是最容易量化出来的，无论是震荡向上，还是震荡横盘，如果机构投资者在撤退，结果就是“机构库存”出现下降，大家到博尔系统行一量化就会非常清楚。一定能看到橘色的“机构库存”在不断下降。

而“机构库存”的下降，显然就是机构投资者，对当前的价格不认可，所以越来越不积极了。而机构一怠工，股价现在肯定就会出问题。

加仓，同样不会隐瞒

而同样的震荡，如果量化出橘色的“机构库存”是不断增加的，说明机构的机构行为更多了，而同时再拿主导动能功能，量化主导交易的力量，又能量化出红色的“做多主导”那就完全不一样了，这说明里面的机构正做着另一种准备，那就是加仓。

其实，就眼下这种震荡，就两年里至少出现了五六次了，并不新鲜。并且，在这种震荡的过程中，无论后面市场是往好里走还是往差里走，个股一定是分道扬镳越来越明显。有迸发不止的，也有破位连跌的。只是等到都明确了，也来不及了。震荡行情，就是在震荡中先押下去，为接下来收获。而大家眼下能不能收获，就取决于大家自己手头的股票，里面的机构抱着什么样的态度。这方面，→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者点这里进博尔系统 ，就能自己来量化清楚，看看“机构库存”的增减就清楚了。







