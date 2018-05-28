早上，市场走了一个V型，实际对于很多机构投资者来说，现在如果股价出现下跌，他们就会积极的挖矿，这不是我随便说的，不论从和一些专业投资者的沟通上，还是我自己量化交易的结果上，都支持这一点。

机构此刻很积极

比如找了些机构投资里的朋友聊，发现他们寻找标的范围很大，强势的股票，一回落就注意有没有低吸的机会。弱势的股票再一下跌，就想着是不是会形成一个矿坑。如多大家到应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化交易，也能发现，很多股票之前虽然下跌，但下跌的背后，机构投资者没有逃跑，而是不断在低吸回补，那这种行为显然就是在挖矿。

反击何止券商、白酒？

拿博尔系统看机构投资者如何低吸，其实就两步走，首先量化“机构库存”，如果能量化出橙色的“机构库存”，就知道有此刻却是有积极的机构行为。而这些机构行为在做什么？可以再用“主导动能”功能来量化交易中被什么力量所主导。如果股价的下跌背后，量化出是空头回补主导，这显然就是机构在回补吸货了。就像下面图里的股票那样。

也正是因为有很多机构在下跌中不断吸货，才导致了今天早上一开始跌的很凶，但反击也非常的犀利。所以大家必要以为是券商涨了，白酒涨了，所以大盘涨了。若果仅仅是白酒、证券反击，哪有可能让整个市场翻盘？大家此刻也可以→ 点这里进进“博尔系统” ，然后自己来量化，要是量化出机构在低吸回补的行为，后面有机会变得更好。

滥竽充数，早做应对

另外，还需要注意的是，现在股票很多，资金不足以反击所有的股票，这种事实并没有改变。因此，看到股价今天反击上来，并不代表此刻开始就是转折。一些股票，折腾中是没有“机构库存”的，那就说明机构不是不管了，就是已经撤退了。但无论是哪一种结果，都意味着，这种反弹也好、转折也好，欺骗性很强，很容易是短命的。

上面图里的股票都是前车之鉴，并且此刻又有类似的股票出现同样的状况，而走势上反正很多都是下跌后的反弹，很难分辨。为了避免给这种滥竽充数的股票给坑了，大家可以自己→到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里 进入，自己来量化清楚交易，到底有没有积极的机构行为，肯定是可以量化出来的，剩下就是手头上，“机构库存”消失的股票，早做应对打算。



