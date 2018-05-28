昨晚上，经历了一场“一九”之争，其实就是最近这段时间，折腾的环境闹的，让一些喷狗觉得，当前的行情又回到了去年的“一九”时代，会涨的股票一成都不到。但对此，我和几个券商资管的朋友是绝对不同意的。去年攻的是大蓝筹，一个茅台的市值，比现在招一堆医药股加在一起还大，这种去年从大盘蓝筹里出来的资金，怎么可能让行情还是变成“一九”状态？

大换血后更惨烈的博弈

所以说，当前行情，绝对不要只看几天，觉得几天里涨的股票少了，行情就是“一九”了。站在资金大换血的高度看，眼下很多股票能够做，但由于大家都知道，所以谁都不走，直接引发了比去年更加惨烈的博弈。博弈的结果一定是，会涨的股票一定比去年多很多，但轮不上的，会在去年的基础上进一步杀伤，结果受的伤害更大。而大家当前的股票操作中，这种博弈是无法避免的，相对来说，你能看到博弈的重要一方，机构投资者此刻的行为，那你的胜算会大很多。这方面，大家可以上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化，能量化出橙色的“机构库存”，机构行为就能够看到。

反击的伏笔

之所以这么说，因为“机构库存”本身就是对机构积极行为的量化，能量化出“机构库存”，无论机构是做多做空，至少是在积极行动。然后如果再用“主导动能”功能量化机构行为导致的交易结果，此刻就能够看到，别看本周下跌了好几天，跌的股票一大批，但下跌背后机构投资者的行为并非都是抛出行为。实际量化出来，有的就是被蓝色的空头回补主导。那就说明就机构行为导致了交易上回补力量处于主导地位，显然机构在低吸。

这种低吸状态的股票现在我自己统计了一下，数量绝对不少，这也给下周的行情埋下了反击的伏笔，至少此刻机构愿意低吸的股票，其反击力量和反击的成功率要比还在做空的股票大了很多很多。自己的股票如果这几天也在下跌，下跌背后是机构在做空还是机构在低吸回补，自己→ 点这里进“博尔系统” ，再去去量化一下交易，可以直接看到，而下跌走势别后，能看到机构回补，这价值本身就很大了。

更深的伤害

另外不管是一九、还是五五，博弈就必然有牺牲。而当前市场牺牲的股票，除了股价下跌，更重要是，调整背后，有些股票机构库存已经是消失状态了。更有甚者，震荡没跌的时候，“机构库存”就已经是消失状态了，这说明机构要么是撤了，要么是不管了，往往根深的伤害在后面等着。

就当前走势来看，现在就是鱼龙混杂，机构低吸和机构逃跑的走势此刻其实差别并不大，但接下来的差别绝对不会小，所以大家可以到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己来量化的。把机构行为都量化出来了，就知道，此刻不是看到调整，就死扛或者看都不看，不同的股票，需要完全不同的对策。对症下药了，就没有不能做的行情，短期的一九之后，会有更多的股票，拐头向上，出现又一轮攻势。



