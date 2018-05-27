周末，在回顾一下行情，5月9日以来，震荡从幅度很小变成了幅度越来越大，整个市场走出了围绕3180点的一个喇叭口走势。显然这种走势的背后，就是市场中尝试做多、做空的攻击力都在加强。因此此事不用去猜未来市场向上还是向下。更不用看到涨了，就猜突破，看到跌了，就赌破位，因为其实真要形成突破或者跌破，早就做好准备了。

提前准备的迹象

对于这种准备，大家可以先上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，然后自己拿里面的“机构库存”功能，来量化交易中的机构行为，接下来这种大波动中，涨破，跌破的股票的别有，机构投资者提前都做了什么样的准备，都是可以看到的。可以说，这两天看着行情就感觉不安的朋友，我都让他们去先去量化了，好几个朋友量化之后，都跟我说心定了很多。

有些突击顺理成章

表面上看起来都差不多的震荡，但如果大家拿博尔系统去量化，很可能完全不同，有些震荡的背后，能量化出很明显的橙色“机构库存”，这说明这个股票目前是能够量化出积极的机构行为。同时再去量化这些机构行为导致的交易状态，如果量化出明显的红色做多主导，那就是机构在明显的做多。就像下面图里股票的这种状态。

大家可以自己→ 点这里进“博尔系统” ，再自己去量化，如果能够量化出出这种机构积极做多的交易状态，那在大波动中，是有一鼓作气、突破上行的实力的。上面图里那些突破的股票，基本都是这种状态。或许已开始上涨并不多，点交易上因为已经准备好了，后续完全有能力继续持续攻击。

逃离也早有准备

同样道理，如果大家手头股票最近震荡的力量，但震荡的背后，量化机构库存的结果，是机构库存都消失了，那基本就是机构已经撤离，或者机构不管造成的。当震荡中出现了这种状态，跌破的机会就太大了，甚至有些时候，走势上使坏，先突破再回落，紧跟着破位。