前面，对于当前行情震荡，以及最近几天的三连跌，已经有朋友讨论要不要去破3000点了，其实走势这东西，因为大家都看得到，完全不需要深入研究，只要知道这种反复震荡，一定会被人借题发挥就足够了。

谁会借题发挥

接下来会不会有人拿着行情的震荡，以及这几天向下破位的样子来借题发挥？绝对是有可能的。其实当前行情下跌，不可怕，关键是机构的动作要看清，就像一些朋友现在很郁闷，就是因为买中小创的股票，想赚一把快的，结果这几天创业板比主板跌的更厉害，偷鸡不成蚀把米。当时聊的时候，我就请那个朋友，自己→上应用商店，下好“博尔系统”的手机APP，看看自己买的时候，机构是不是在获利回吐？结果他们一看果然是的。而现在，下跌大家都看到了，下跌背后机构做空也是显然的，机构不做空也不至于这么跌，但都在做空吗？做空背后就没有变化了吗？这不量化真的就看不到了。而量化一下，就能发现，不少机构，在下跌中的行为在改变。

偷偷的准备

下跌中机构行为的改变怎么来量化？一是看“机构库存”，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，机构有积极行为，必能量化出机构库存。二是，机构的动作，对交易造成了什么样的结果。这个可以用“主导动能”功能来量化出来的。如果是做空主导，那就是绿色的，但如果量化出蓝色，那就是空头回补主导了。说明机构又偷偷买回来了。

大家看上面图里股票的表现，其实就是机构常用的招法，涨上去的时候，开始获利回吐，偷偷跑点，跌下来的时候，空头回补偷偷买点，这样钱就给他们赚到了。大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，有没有“机构库存”，是不是偷偷空头回补了，一眼就看清了。如果今天偷偷回补了，明天借着降准还不借题发挥一把？

没有救命稻草

另外，有些股票是不能把降准当救命稻草的，因为那些股票如果去量化，连“机构库存”都消失了，而“机构库存”一旦消失，就说明要么机构跑了，要么机构休息不管了。千万别侥幸，一降准，机构又回来了。因为这次跳水，之前多数股票已经至少震荡横盘了1个月，历经一个月的上下折腾，做出的选择，不会轻易改变。同样的下跌，如果机构库存消失，确实危险，并且杀伤力最大的调整，就是在机构库存消失后产生的。





现在，即便有些股票，股价已经很低了，但只要机构撤退，依旧是只要市场稍一回落，少许的投机，割肉盘离场，就能引发大跌，根本扛不住。有些股票表面上抗跌的，有些看似跌的很多能买回来了。但最好大家先上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，来量化清楚到底有没有机构库存，只要机构库存不出现，一次次下跌都是不可避免的。行情现在的位置关键，接下来就看机构在介入谁，推动谁。但没库存，那就没底线了，破坏力大家自己拿博尔系统看了股票都知道。



