今天又跌十几点，这么一来，大家看看5月份至今的走势，就是一直在震荡，并且波动幅度越来越大，这种震荡行情，行骗使诈是最多的。这也没办法，我问过好多朋友，不管是套牢的，还是赚钱的，多数都不肯走，问题大家都不走，机构如果不做局，真就没法活了。

机构做震仓，游资抓割肉

而在下跌中，那些大资金通常会做两种局，机构做局偏向于震仓，游资做局则往往盯上的是割肉盘。这两个下面我都跟大家说一下，然后大家可以自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化“机构库存”和“游资动向”，抓震仓，和割肉盘的机会会大幅增加的。

震仓还是做头？

先说震仓，首先震仓必然是机构行为，所以大家用博尔系统，一定能量化出橙色的“机构库存”，并且主导交易的力量改变也非常有节奏，由于是震仓，下跌中的机构行为会导致做空杀跌主导交易（绿色），但很快就变成了空头回补主导（蓝色）。这就说明机构行为，从做空状态快速转变为低吸状态，这种折腾，其实就是震仓迹象，震仓迹象的股票，就有机会走出下面左边图里这种走势，一旦震仓完毕，轻装上阵，快速拉升。

而同样的上涨回落，可不能全当震仓来说，尤其自己手头的股票，很容易觉得自己的股票好，调整是在震仓，但实际是这样吗？真的未必，→ 点这里进“博尔系统” ，量化一下交易就清楚了，有些股票回落的时候，“机构库存”已经消失了，而机构库存本身就是对积极机构行为的量化，“机构库存”消失，就是机构不管，或者撤退的。就像右边图里的股票那样，调整中即便有反弹，也不是震仓。

吃掉割肉盘

有些股票，最近调整比较快，这就要注意是不是游资会去吃割肉盘，那量化的是另一个功能叫游资动向。有些股票一路下跌的过程中，走势上看是极弱的，但极弱的背后，很有可能会量化出“游资动向”下面图里蓝色的就是。游资动向出现未必代表游资就大局做多，但快速下跌后游资突然活跃起来，想想大家也知道是什么意图。

从这点上讲，实际眼下有股票快速下跌，未必是坏事，一旦割肉盘被吃掉后面短期就是快速轧空割肉的人。这种情况出现过N多次了。但这种狙击，同样要到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，→或 者直接点这里直接进博尔系统 ，通过量化出“游资动向”后，再去实施才会更靠谱，否则，一旦一个调整的股票既没有“机构库存”，有没有“游资动向”，成为三不管的股票，想低买也会偷鸡不成蚀把米的。



