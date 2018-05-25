早上，行情继续是震荡小跌，已经有朋友说是不是“世界杯”魔咒又来了。对此还越聊越起劲，我估计这种“世界杯魔咒”，再过几天进入6月份，肯定媒体上都会说，讨论的人也会更多。但当多数人都知道的魔咒，往往是被反着用的。

平静背后，有惊涛骇浪

此刻，确实很多股票波澜不惊，似乎上演上不去，下也下不去。但大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后自己来量化交易，就能看很多波段不惊的震荡背后，机构行为是完全不同的，有的稳扎稳打，有的金蝉脱壳，但不管是是什么表现，一旦机构行为有了异动，后面就是惊涛骇浪。

金蝉脱壳

就拿当前的市场下跌来说，大家可以用博尔系统去量化“机构库存”，很多能量化出机构库存的股票，问题可能并不大，要当心的就是偷偷摸摸，橙色的“机构库存”消失了，那不是机构撤了，就是机构不管了。杀伤破位的往往就出在这种股票里面。

上面图里就是机构库存在震荡中，上涨中消失的品种，这种股票最近也是很多的，后面杀伤力都不小，所以肯定是要重视的。自己股票这几天如果也在震荡，并且有拐头，或者向下破位的样子，不用被走势吓到， 先自己点这里进“博尔系统” ，自己去量化“机构库存”，有没有“机构库存”是很清楚的，真正要特别小心后面杀伤力的是“机构库存”消失的品种。

盘中为何又收复？

而到11点收盘之后，行情从下跌15点，有全收复上去，而这种收复的背后，实际就是很多股票一直有机构在空头回补的结果。所以很多下跌、破位，真不要把走势的难看当做是危险。因为难看的背后，如果机构在空头回补，低吸股票，那短期也不大会跳水下去，而一旦后面“机构库存”进一步增加，主导交易的力量变成了红色做多主导。重新翻转向上也是非常有可能的。

所以说，平静的表面下面未必是真的是无所动作，甚至有的动作是明显的异动，具备引发惊涛骇浪的能量，大家不要被表面走势所蒙蔽，到应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，或者直接点这里进入，然后自己再去量化“机构库存”的变化，以及所引发的交易上主导力量的变化，多多注意背后的机构行为改变，眼下这种震荡行情，肯定比看走势要清晰的多得多，抓到有爆发力的股票的机会也大的多。



