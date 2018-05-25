连跌两天后，明天小心惊雷阵阵(2018-05-25 08:30:08)
给一些朋友讲课，总结最近的行情，和朋友们聊了最近的操作感受，结果真的有好多朋友，说最近行情不容易做，每次都觉得跌不下去要上去，但每次都又跌下来。但我是和他们说，当前的行情实际一直在故伎重演，看到一些关键点，跌下来反而风险是更低。
五月惊雷很不同
之所以这么说，大家看下面图就清楚，图里橙色的是我用的博尔系统对积极机构行为的量化，叫做“机构库存”，如果“机构库存”量化不出来，要么是机构跑了，要么机构此刻不干活，不管了。而之前2月、3月、4月的多次一日游式的反弹，就是因为当时量化不出“机构库存”，而我前面就让那几个朋友自己到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，再去量化5月份。明显与2、3、4月的情况完全不同，那时候上涨能量化出显著的“机构库存”。
当然上证的涨跌，和个股票的涨跌并不是一回事，但背后的道理是一样的。个股短期一两天也是多数下跌，但下跌背后有“机构库存”和没“机构库存”是完全不同的。如果量化不出“机构库存”，肯定也是即便涨上去，随时会跌下来，想横盘也盘不住。
不过当时我并不把这个当重点讲，因为都跌下来了，总结教训，接下来上涨中没库存的别看的太好也就是了。这方面大家自己→点这里进博尔系统，自己量化也不难的。
机构转向，走势剧变
要重点讲的是，下跌中机构行为的变化，没有“机构库存”固然不行，但有“机构库存”，也要注意机构行为的变化。么看当前的机构动作，可以先点“机构库存”功能，这个功能量化的是积极的“机构行为”，所以有机构做，一定有橙色的“机构库存”。然后看机构在做什么，这个可以从另一个“主导动能”上量化出来，有些机构强力逆转，主导动能从绿色的做空，变成了蓝色的空头回补，再也变成了红色的做多主导，反击力量不会小的。
上面图里的股票，在下跌中“机构库存”显然存在，并且造成了主导交易力量朝着好的方向转变，空头回补之后，再度做多主导，结果攻击非常果断。而眼下即便下跌的股票，下跌背后“空头回补主导”的也是很多的，后面只要再做多主导，机构行为的逆转也就出现了。大家手头股票，这两天如果在下跌，就到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，或者直接点这里进入，首先“机构库存”是必须的，然后再看这两天在机构投资者交易的影响下，主导股价的力量是不是越来越积极了？有这两点再，至少也安心了。而在大洗牌的背景下，这样的股也确实不少。
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