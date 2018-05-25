给一些朋友讲课，总结最近的行情，和朋友们聊了最近的操作感受，结果真的有好多朋友，说最近行情不容易做，每次都觉得跌不下去要上去，但每次都又跌下来。但我是和他们说，当前的行情实际一直在故伎重演，看到一些关键点，跌下来反而风险是更低。





五月惊雷很不同

之所以这么说，大家看下面图就清楚，图里橙色的是我用的博尔系统对积极机构行为的量化，叫做“机构库存”，如果“机构库存”量化不出来，要么是机构跑了，要么机构此刻不干活，不管了。而之前2月、3月、4月的多次一日游式的反弹，就是因为当时量化不出“机构库存”，而我前面就让那几个朋友自己到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，再去量化5月份。明显与2、3、4月的情况完全不同，那时候上涨能量化出显著的“机构库存”。





机构转向，走势剧变