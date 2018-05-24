行情连跌两天，一下子问行情怎么走的朋友好多，但无论普通投资者是方向不明还是缺乏信心，机构大换血之后的大洗牌思路不会变的。2018年以来，中小创的ETF基金一轮一轮被增加申购，2018年以来，题材热点一轮接着一轮，从未停歇。当前无论涨跌，该怎么做都明摆着的，根本不用纠结。

解放军是谁？

说为什么现在很多股票刚涨了两天又回落了，有的回落的还很凶，大家其实可以从机构的角度来考虑。实际上当前个股的表现比大家看到的上证指数要强很多，绝不是趴在地板上的震荡，而是2、3、4月就一直在一个价格区间内波动，如果猛然上涨，必然脱离震荡区间，造成获利盘的几何级增加。面对这种情况，不是所有机构都愿意去当解放军的，而机构不愿意干的股票，一个风吹草动，就能让股价跳水。而此机构投资者的态度，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP来量化。当前机构在做多还是做空，绝不是简单看两三天的涨跌就能看清的。而量化一下，就会清楚很多。

送肉上门的跌

当前机构如果在买股票，那拿我用的博尔系统去量化，都能量化出橙色“机构库存”，说明当前有积极的机构行为。同时再拿主导动能量功能量化机构影响下的交易结果，往往是蓝色的空头回补，或者是红色的做多主导。前者说明机构在低吸买股票，后者说明机构在积极买股票。就下下面图里就是这两种状态。

上图里的这种交易状态，都是近期普遍发生的，所以大家看自己股票在下跌，根本不用抱怨什么，先→ 点这里进“博尔系统” ，自己来量化机构的行为，量化出来是机构动作导致了空头回补（蓝色），那说明机构在偷偷买回来。量化出来是机构动作导致做多主导（红色），那就更不用说了。

有种拐头最危险

当然，还有个一急需解决的问题就是股票拐头，目前看到很多股票拐头向下，但回头一两天其实并没有什么大碍，怕就怕回头的时候，机构投资者不管了，量化不出“机构库存”，就很容易出大麻烦，下面都是前车之鉴。