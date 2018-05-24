昨天行情一跌，今天早上有没快速反击上去，结果早上有人骂山门，抱怨很多。但A股岂是靠骂就能骂起来的。前面问了不少机构里的朋友，很多人对行情的形容是“今年是最好的年份，也是最坏的年份。” 好在哪，坏在哪，我下面细细和大家说。

大换血后有取舍

今年市场对于机构来说，就是要完成从极端配置大蓝筹的状态下脱身。而巨量资金从几千亿、上万亿市值的股票里出来，投向几十亿、几百亿市值的股票，这种由大入小冲击力，能让那些中盘、小盘的股票，一年之后，涨到根本就不认识。但同时，由于当前并没有全民做多的环境，所以规模没法扩大，“神创版”的事情不会发生。接下来机构投资者的取舍非常关键，这种时候，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，来量化交易，通过量化，是能够看到机构的行动。如果没有机构投资者实际行动上的支持，被边缘化的股票，必然在经历2017年的二八之后，再遭重挫。这也不是危言耸听，看看最近ST股的表现，就知道弃儿会怎么倒霉。

边缘化是最大危险

而拿博尔系统去量化机构的行动，首先就是拿“博尔系统”量化，有没有“机构库存”，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，如果连“机构库存”都量化不出来的股票，短期危险性一定是比较高的。毕竟行情还是在3200点附近折腾，这个区间折腾不是一回两回，2016年以来几十回都有了，折腾的时候，没“机构库存”的股票，往往就是破位向下的对象。

上面图里的股票，就是“机构库存”消失的品种，而消失之后，反弹也里面下跌，横盘也根本盘不住。而当前的行情，股票天天跌的机会也少，但反弹一下立马又下去，也是无法接受的。所以大家自己的股票，或许前两天反弹，今天拐头向下，但背后有没有“机构库存”接下来差别巨大，这方面可以→ 点这里进“博尔系统” 的手机应用，自己来量化有没有“机构库存”，此刻这是很关键的。

大转折先看回马枪

但如果量化出来“机构库存”，那就不一样了，哪怕现在股价在下跌，至少里面是有机构动作的，而机构有动作，就未必一定是在做空，所以还需要用“主导动能”功能进一步量化机构行为导致什么结果。实际量化之后，空头回补也完全可能。而一般在震荡行情中，量化机构行为，往往会出现从做空主导（绿色），转变为空头回补主导（蓝色），再转变为做多主导（红色）。就像下面图里的股票那样。

显然震荡中，一个股票要翻身向上，这种由做空主导转向空头回补，再转向做多主导的过程是必须经历的，哪怕当时走势并不明朗，但提前交易上出现了这种迹象，至少转折的必要条件具备了。我常说这种状态，叫做交易上的回马枪，震荡行情中，要的不就是这种转折吗？这方面拿博尔系统去量化，也是显而易见的。大家→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，→ 或者之际点这里进入 ，就能自己看自己股票的交易状态变化了。眼下交易力量的转折也就出现了，之后就有机会让股价大转折了。



