昨天午后拉翻转，今天午后落井下石，在 这种行情里，猜行情接下来会怎么样，已经没多大意义。现在市场里，就算想昨天下午那样群情激奋的上涨中，有不少锐意进取，也同样有很多是滥竽充数。而今天下跌也一样，我前面量化了一下股票，成百上千的股票有人在偷偷低吸，同样也有成百上千的股票，机构投资者已经不管了。

换血之后又洗牌

眼下市场，就是资金大换血后的大洗牌。1月以来，资金从大盘蓝筹出来转向中小市值股票已经是众人皆知的事实，所以1月以来尽管只是表现不算好，但至少个股热点不停，上涨股票的比例比2017年的时候要好很多。但股多钱少的局面没有改变，因此即便资金转向了中小市值股票的新战场，资金洗牌是必然会发生的，毕竟中小市值的股票是在太多了，机构投资者选择的余地实在太多了。自己手头股票，有没有机会在这个洗牌的过程中脱颖而出，首先看的就是有没有机构一直积极的在股票里交易。这方面可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，再来量化一下“机构库存”，就能清楚当前手头的股票，有没有机构积极参与其中。

借机逃跑不是没有

之所以这么说，就是因为“机构库存”本身就是对积极机构行为的量化。一个股票如果“机构库存”都量化不出来，就说明机构要么已经跑了，要么现在都不管这个股票，这种状态下，无论是上涨还是震荡，都有可能说跌就跌，还一跌就没完。这点大家看下面图里的股票，一眼就能看清楚。

其实大洗牌的阶段，机构资金的腾挪是非常频繁的，或许前几天机构还在里面动作现在就消失了，而走势短期还在按照原来的节奏运行，看不出什么异样，实际背后的交易者变化已经天翻地覆了。大家也可以→ 点这里进“博尔系统” ，再去量化自己股票的交易，机构库存消失，就得特别当心，因为有“机构库存”的股票，即便下跌，也不容易连续一路跳水。而“机构库存”消失，机构真不管了，那真有可能就是连续下跌。而连续下跌不用时间多长，跌个一两周，短期翻身就非常难了。

机构低吸一大批

而如果大家量化手头股票有“机构库存”，那再遇到下跌，就要看下跌背后，是不是机构有低吸的动作了。而这方面可以再进一步去量化交易力量被谁主导，这在系统的左下角点一下“主导动能”，就能量化了，如果机构低吸，必能量化出蓝色的“空头回补”主导。而一旦蓝色的“空头回补”出现，就和前面的绿色做空主导下跌完全不同，大家可以看下面图里的股票表现就明白。

事实上，眼下这种行情，大方向绝不取决于一天的涨跌，因此明天的变局依旧是极大，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，把“机构库存”以及“主导动能”都量化一下，这样量化肯定是能给自己的投资加很多分，那些机构在偷偷低吸回补的股票，只要明天有机会，就很容易借势而动。