今晚上有不少朋友抱怨，行情波动也太快了。本来都等行情能像昨天那样，下午反击上涨，结果反击没等到，跳水到等来了。但我劝那几位朋友，咱都不是每押必中的赌神，也不是未卜先知的神仙，猜不到跳水不算错，只要清楚什么样的事情咱不能去做，任它行情怎么折腾，大错不犯，结果都不会差。下面细细说。

别选错了角色

回顾一下多年的A股，从来就是波澜壮阔，从07年的长虹，到2000年的网络科技，再到05年的煤飞色舞，15年的神车、神创，再到去年的吃药喝酒。一路走来，无不是在追求能够民富国强。20年以来，经济发展有目共睹，股市发展也是有目共睹，但股市从来就是一个充满博弈的市场，每个投资者都在里面扮演者不同的角色。有大鳄，有小散，有赢家，有输家，但有种角色千万不要当，那就是炮灰。而此刻有两种情况，是特别容易当炮灰的，并且交易上都能看出来，大家可以自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己量化清楚之后，是不是炮灰，一眼就看清了，下面具体说。

两类炮灰

什么样的情况是充当炮灰？死拿一直股票，但这只股票如果那博尔系统去量化一下“机构库存”，结果是长期没有“机构库存”，而机构库存消失，就说明量化不出积极的机构行为，股票里的机构很可能已经撤退或者不干活。这样的股票，让散户去扛，必定阵亡于持续的空头炮火之下，下面左图股票，各位手头有反弹股的朋友都引以为戒。

另一种是在上涨中万分激动冲上去，但忽视了当时的交易正被获利回吐力量所主导，而获利回吐主导，显然说明有大量的资金在偷偷借着上涨了结获利，这种时候去冲锋，多半就是挨炸，即便没炸到的只能说是命大。而大家手头股票，能不能量化出橙色的“机构库存”？有没有出现，黄颜色的获利回吐主导？都可以自己→ 点这里进“博尔系统” 的手机应用，然后自己去量化“机构库存”和“主导动能”很快都能清楚。

下跌中的好事

其实同样的下跌或者上涨，有“机构库存”，有机构做多，那结果完全不同。下跌中如果量化出有机构库存，同时主导交易的力量在是蓝色的空头回补主导，那这种下跌绝不是机构逃跑，而是机构借着股票下跌，尝试低吸，这种动作多了，对股价的反击绝对是好事。

上涨也是一样的，有机构库存，同时交易被做多主导（系统里显示红色），那这样的上涨，就更安心。最近的行情不停的在折腾，走势上不过是涨涨跌跌，但量化一下就能看到同样的上涨或者下跌背后，交易力量的截然不同。这方面，自己到应用商店，下个“博尔系统”的APP， 或者直接点这里进入 ，再自己来量化一下机构的动作，就会非常清楚。轮轮行情会有炮灰，现在也一样，量化之后，，即便我们没有在股市里一夜暴富，但肯定不会去当炮灰。否则只能看着战友们夺取了胜利，自己却已经牺牲了，那才是悲哀。







