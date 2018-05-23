早上，指数又跌，问一些朋友有没有动作，基本清一色回答我，没动，看着呢。因为谁也不敢说，下午就不能变局发盘上去。但我要说，如果天天都是这么整，涨的股票风风火火，跌的也一塌糊涂，那当前的反击，就属于踏尸反攻，血染长阳。

机构取舍，踏尸反攻

有一个事实不能回避，当前市场环境，依旧是股多钱少，所以机构投资者做起来，集中攻击的目标自然可以高歌猛进，但被抛弃的对象，显然就会成一只烂股。去年由于选的都是大盘蓝筹作为主攻，直接导致了大量股票整板块，整板块的失血，一个7000亿市值茅台发飙的同时，就是上百只其他股票在做垫脚石。今年由于主攻不再是大盘蓝筹，可操作性大大提高的，但踏尸反攻的性质没有改变，大家上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化，现在能量化出有没有机构行为，机构在做一些什么动作，对这种机构取舍影响极大的市场，机构行为能看清，帮助是极大的。





比如，大家拿博尔系统的“机构库存”功能，去量化积极的机构行为，结果“机构库存”处于消失状态，那就需要格外警惕，因为“机构库存”消失，就说明此刻缺乏积极的机构行为，机构要么不管了，要么已经撤退了。对于当前市场，这就是个致命伤。

上图里，有震荡的，有反弹的股票，但只要“机构库存”处于消失状态，波段攻击几乎就不可能的，而跳水下来到可能随时发生，无阻挡的。但不是说震荡，反弹的股票就一定没有机构动作，所以走势上的迷惑性对做多、做空的人都是很大的。这方面，大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，能自己来量化，是能看到机构行为的，在判断怎么没做，方便很多。对于那些“机构库存”消失的股票，也不会受骗。

血染长阳，抽老外的血

而与此同时，现在天天都有机构发力做多的股票，这种股票，量化一下，又是另一种状态了，首先是可以量化出橙色的“机构库存”，并且再拿“主导动能”功能，能量化出很多红色的做多主导，那就说明当时机构的动作，就是在做多，并且做多做的非常积极。就像下面图里的股票那样，大家一看就明白。





未来这个市场一定是这样，一批又一批的股票因为机构的休息、撤离而被打回原形，同时一批又一批的股票，因为得到机构资金的支持，不断做多迭创新高。。而大家自己手头的股票选哪条路，可以→上手机应用商店，自己下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，然后再去量化清楚自己关心的交易，该怎么做，相信大家看上面的图之后都清楚。鲜血染红的长阳确实很美，但最好不是大家自己的血，看清交易状态，不是MSCI马上又要来一批资金了吗，咱抽老外的血。



