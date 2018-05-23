上一篇说到了一些股市里的经验，比如对“涨势要卖等三天”的理解，很多朋友希望再多分享一些。确实股市里有很多谚语，如果再去量化一下，威力倍增，比如“利好出尽是利空，利空出尽是利好”。

利空、利空，关键利用

“利好出尽是利空，利空出尽是利好”。这种话，很多人都是挂在的嘴上，但只要细想，可不那么容易判断，天知道这个利好就是最后的利好，那个利空是最后的利空？所以要用好这句股市谚语，就要注意利好、利空出现前后，机构行为的变化。这方面可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己来量化一下交易，就能看到。实际所有的消息，不管利好，还是利空，关键看这些大资金如何利用，而他们是顺水推舟，还是反着做，就取决于出消息的前后，机构自己的态度。

利好出尽VS火上浇油

比如机构自己在做多，那再出个利好就是火上浇油的节奏，拿博尔系统去量化，首先能量化出的就是有橙色的“机构库存”存在，说明机构行为很活跃。而当时主导交易的力量也是红色的做多主导，这就说明机构在做多。这样的股票有个利好，可能顺势就井喷了。





相反，如果消息之前，股价即便上涨，但背后的交易成了持续的获利回吐主导，那就不一样了，出利空就不用说了，就算出利好，当做利好出尽来做也是完全可能的。就像上面的股票那样，前几天一直在获利回吐主导，有个消息出来，不算坏，照样往下跌。曾经的某个风头正劲的厨房家电股，年报一出不就是这样吗？所以即便是利好，→ 也可以先点这里进博尔系统量化 ，利好出来的时候，有没有“机构库存”，交易被哪种力量主导，这些都量化出来了，什么利好出尽是利空的坑就不会去踩。

利空出尽VS落井下石

同样，一个利空来了，如果量化出来机构投资者都跑了，或者不管了，那真会被落井下石，但如果之前量化出来，机构投资者的行为导致了蓝色的“空头回补”主导，那就完全不同了，机构趁着利空在低吸，那很有可能就会“利空出尽是利好”。