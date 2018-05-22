今天尾盘一个逆转，最终还能翻红。但也有朋友喊冤。那朋友说他入市时间不久，因为是2月底刚入市的，当时行情还行，他也阴差阳错赚了一点。但不入市不知道，一入市深刻感觉到，股市赚钱不容易，就算行情涨，心里没底，好股也拿不住。所以上个月自己听课学习，人家老师跟他说，行情好的时候，“涨势卖股等三天”，结果他照做，但今天跌到第四天他说不了了，走了。结果一跑下午直接翻盘上去，真是气的要死。

看清本质，举一反三

其实，“涨势想跑等三天”这话，我刚做股票的时候就听过。不是没道理，上涨的行情中，遇到震荡，等三天搞不好已经涨回去了，也就不会被震出来了。但凡事不能只看表面，否则只记住一句口诀，就是刻舟求剑、削足适履。我让他上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化交易，就清楚自己为什么明明买到好股，但为什么拿不住股票了。显然就是因为，本来他说看到的那些调整，不论是跌一两天还是连跌三四天，就是在震仓，眼下这种折腾的行情，认清震仓，就不容易被骗。

看震仓有大回报

不管股票是跌一两天后翻盘，还是跌三四天、五六天翻盘，震仓的交易状态实际都一样的，，拿博尔系统量化“机构震仓”的行为，首先就是看有没有“机构库存”，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，没“机构库存”，就不可能是“机构震仓”了。然后既然是震仓，再去用“主导动能”量化交易，肯定有做空主导（绿色）的杀跌行为，但杀跌不是无止境的，后面一定能量化出空头回补主导（蓝色），这种交易状态的组合，就意味着，机构在推升股价之后，再先砸盘后低吸的洗浮筹，而这就是震仓迹象。

上面图片里股票，之前表现的也很不错，但突然就开始就有调整，这种情况大家做股票的时候肯定也经常碰到。但交易上有和上面图里的一样的状态，那就是震仓。而震仓中，下跌多一天、少一天并没有太大区别，上面说的机构要点都有，就是震仓迹象了。而大家→ 点这里进“博尔系统”之后 ，看有没有震仓后霸气冲天的第二波。

有些调整，一天都不等

而那些跌下去很难翻盘的股票，实际就是在机构动作上出了问题，很多股票，震荡的背后“机构库存”突然消失，说明机构或是撤退，或是不管了，但这样一旦调整就非常容易出问题。就像下面的股票那样，这种股票不走，拿着，就是几个月白费。

现在这个市场就是这样，表面上看不就是震荡向上，挺好嘛。但实际真正身处其中，盘中的折腾，来回的涨涨跌跌折腾的没完没了，并且都是有真有假，说白了，就是通过走势上的剧烈波动，诱人犯错。大家接下来遇到震荡，可以先上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 点这里进博尔系统 ，把交易给量化一下，有没有机构库存，有没有机构回补，，看到了，心里就有底，好股票才能拿得住，赚的足。回头看看最近震了又震，涨了又涨的股是非常非常多的，看到了赚个20%、30%也都是很快的。



