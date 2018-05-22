昨天，因为在文章里说到，公募基金的经理也说我用的量化方法，给散户用能打9分。于是很多朋友都来问，量化的方法适不适合自己。其中有不少朋友都表现，最近行情连续上涨，他们也知道好，但做起来，处处上当，一直不顺，买的不涨，不买的乱涨。

多换换角度

当时我就和那几个朋友说，容易受骗的根源，还是看市场的角度。多数人现在还是都在看走势，因此所有的博弈都基于走势展开，于是股价走势很容易成为最具欺骗性的东西。但如果换个角度，大家自己上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，再去量化一下交易，太阳底下就没新鲜事。很多千奇百怪的走势背后，都是一些熟悉的套路。

量化，股市没有骗子

比如，当前行情在昨天冲过3200点之后，今天有跌了十几点，这种波动幅度不算大，能不能持续上涨，取决于这段时间里机构投资者的态度。而机构投资者的态度，拿博尔系统来量化，首先就是看有没有“机构库存”，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化。然后再量化有“机构库存”状态下，交易被什么力量主导。前几天的上涨中，如果是做多主导（红色），影响不大。但如果之前几天已经是获利回吐主导（黄颜色），那对上涨本身就是一种预警，今天很多就跌的比较厉害。

上面图里，就是同样上涨，但不同交易状态的，当然结果也是迥异的。只是如果看走势，都差不多，很多人看不清楚行情，问题多数就在这里。这方面，大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，去量化一下交易，上涨背后不同的交易力量主导，是可以一眼看到的。

下跌也是两种变局

同样，下跌中也是如此，有的下跌，实际机构投资者已经开始空头回补了，那这种下跌，就不能当风险开看，而是个值得注意后面的变局，而有的下跌，没跌之前“机构库存”已经消失了，说明不是机构撤退，就是机构不管了，那才是真正的风险，就像下面图里的股票一样。

所以，下跌也是一样的，把交易量化清楚，就能看到相同走势背后的交易状态不同，而真正时机，就在你看到不同的那一刻。大家到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己就能去量化“机构库存”和“主导动能”，毕竟这个市场的盈利永远遵循少数法则，随大流，赚钱总是吃力的，量化一下在这点上，肯定和多数人看的不一样了。







