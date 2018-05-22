下午的时候，我和一个基金经理聊了一下。也是因为我这几年一直在做量化交易，人家也是和我探讨一下这方面的思路。结果我当时把我的思路一说，人家给我的评价是，我的思路个人用打9分，机构用打6分。其实，当时我心里就在想，这个思路本身就是我自己用“博尔系统”量化之后，自己做股票用的，自然更适合个人。但人家后面一句话雷到我了，他说如果散户用量化的方法去做股票，能超过一半以上的基金经理。

现在散户能赢基金

人家这么说，原因就是机构资金大，操作需要很强的预见能力，这也是基金经理水平的体现。基金不提前行动，要买买不进，想跑也跑不了。如果基金经理缺乏预见能力，绝对做不过拿量化方法炒股的散户。这点大家可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化交易，就能直接感受到，眼下好股票，用量化的方法去做，每个波段都能吃到，比基金的净值增加快多了。

其实一经量化，散户的优势体现的很明显，因为个人炒股只要看清当前的交易状态，足够操作了，不会存在基金这种大资金买不进，走不了的问题。就像最近好股很多，这些股一旦遇到调整，你是该持有还是该抛出？首先就是拿博尔系统去量化一下，有没有“机构库存”，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，那么“机构库存”消失，不是机构休息不干活，就是机构已经撤退了。这种情况下，即便行情好，恐怕这个股票也不会有多好的表现。





但同样的调整，如果量化出来不是短空，而是持续、反复出现做空主导的绿色，那又完全不同了，说明做空的风险比较大，这种时候再拿着就没波段机会了。大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，再去量化一下最近涨的好的股票，自己一天天的去量化，看看是不是，只要看清了做空主导的力量，波段上涨的股票就敢于一路拿着，该留就留，该走就走。

个人量化90分

当时博尔系统，我直接在手机上展示给那个基金经理，并跟他说，如果让我来对系统打分。博尔系统个人用可以打90分，机构用打60分。就是因为量化交易是通过对交易的量化，展示出当前市场交易者的状态，但绝不是提前预测未来交易者会干嘛。个人资金少，要进要出很容易，看到当前足够了，所以能打90分。但基金经理需要预判，当前的交易状态只能作为预判的参考，所以机构用，打60分。当时我是继续给他看了一批最近一路涨的股票，个人操作，真是一点难度都没有。