上午又是一个普涨，关键是在一部分股票上，明显的赚钱效应已经显现。但与此同时，反而一些朋友感到不爽，已经有朋友跟我叹苦经，说某某股票，一直怕跌下来做头，没敢进，结果只能目前股票一路涨上去。实际，股票一旦有赚钱效应，操作起来都有固定的套路。

搭车、预伏、混战

而利用赚钱效应的操作，一般三种，搭车，预伏，混战，行情好，股票涨的时候这三种肯定需要一个个的说清楚，现在先说赚钱效应股如何搭车。对于赚钱效应，不仅仅是一种感觉，其实交易上是可以实实在在量化出来的，大家只要上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己量化交易也能，判定赚钱效应不是难事。

赚钱效应很简单

有赚钱效应的股票，交易特征是非常鲜明的。一般来说正常上涨中往往股票的交易并非只有做多，通常是一会资金做多、一会赚钱的筹码套现变成获利回吐，两者不断交替，股价不算上涨。而一旦有了赚钱效应，交易会变得更加有特点，那就是上涨中会出现获利回吐，做多主导（红色）的力量只要出现，就比之前更强。一旦出现这种情况，后，就会越长越快。大家看下面图里股票量化交易后，做多主导（红色）的变化就清楚了。、

其实，一旦交易呈现出图里的这种状态，也就说明，伴随着股价的上涨，反而有越来越多的资金参与其中，并且根本不怕获利回。这不就是因为看到别人赚钱，使得更多的人眼红跟进吗？眼下大家手头股票涨起来有没有赚钱效应，也可以→ 点这里进“博尔系统” ，自己量化交易，也会很清楚的。这个状态维持下去，就是越涨越快，根本别去管之前某个位置有多少套牢盘，完全无视的，手头这种股票，就一路搭车，根本不用下车的。

没机构没效应

但还有一点也要注意，一个股票如果赚钱效应能持续，必然是机构投资者要积极参与其中，否则单靠散户热情，你买我买，只能是一时几天，长不了的。毕竟散户从来不齐心的。所以大家看下图里的股票，机构库存如果都消失了，即便之前做多、回吐又做多，但这种交易状态也很难持续下去。毕竟越来越高的之后，机构不干活，散户肯定也是观望的多。

相信，对比一下“赚钱效应”与没有“赚钱效应”的上涨，相信大家也能看出里面的区别，而自己手头股票有没有赚钱效应，自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，再去量化就清楚。另外，前面已经说了，做“赚钱效应”有3种套路，搭车、预伏、混战。而上面说的搭车式的做法，是通过交易看到有“赚钱效应”，再找机会操作。而“预伏”的方法是在赚钱效应出现之前，先去参与，能吃到涨幅会更大，接下来再和大家说。









