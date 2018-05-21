伴随着周五的上涨，和一些周末众所周知的和解好事，于是一下子有很多朋友请我鉴别消息真为，比如“某某股票要涨”、“开会之后，某机构要做600XXX”等等，总之各种先知先觉的牛人、牛股都出来了。而很多朋友都是将信将疑，纠结的很。消息错过了下个消息什么时候来，天知道。而无脑去买，套牢了也没人替他买单，所以才有特别多的朋友让我来辨个真伪。

神、准的背后

对于这种听消息，不能否认，这个市场里就是有很多牛人、神人，我曾经也遇见过很多，但绝不是因为天赋异禀，而是多半都是幕后的知情者。本质上就是人家能看到大家看不到的东西，所以做的牛掰。从这点上讲，大家只要能看到，更多的人看不到的东西，就能比多数人先知先觉。实际我自己炒股也一直朝这个方向在前进，当然用的方法就是量化。碰上眼下这种震荡的市场，大家也可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP来量化交易。进去之后，可以点一个“机构库存”按钮，在多数人就看到股价震荡的时候，你能看到震荡背后“机构库存”的变化，优势已经是显而易见了。下面我给大家看看。

比如这两天，不少股票震荡，有不少盘中会出现突破，其中一部分真就是突破上去，长阳拉升，但也有昙花一现，当天就回下来，然后跳水破位，摆明了抓人。或许走势上很相近的，但实际只要拿博尔系统去量化一下“机构库存”，就能发现，真正能强力突破的，必然都有“机构库存”。要是突破中，“机构库存”处于消失状态，这种突破就太悬了。







其实，背后道理很简单，“机构库存”是对积极机构行为的量化，别管机构是做多做空，一个突破的股票，如果机构投资者都不活跃，那肯定是没戏的。这方面大家可以→ 点这里进“博尔系统” ，自己来量化“机构库存”的变化，然后一些股票是风险大，还是机会多，就是一眼看清的事。

现在有机会提前进

其实我自己用了这么多年“博尔系统”，前不久还碰到一件有趣的事情，一个股票就是因为震荡中我看到“机构库存”，很明显，并且机构活跃的结果是，多数时候股价还被做多主导。当时问他们说这些股票可能有戏，后面果然出消息了。他们还当我提前有什么内幕，其实就是看到了他们之前没看到的交易变化，因为我这种状态看多了，自然有信心。