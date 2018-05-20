那边停战，A股这边下周要大打了(2018-05-20 10:22:52)
早上看财经新闻，罢战言和的新闻已经整屏整屏的霸屏了，并且对A股的各种影响也是众说纷纭。但事情一旦众所周知，就无需多去研究，实际影响涨跌的根本原因还是供求关系。并且这种供求关系并不能简单看清，其真实状态，往往是被隐藏在各种各样的交易之中。把内在状态看清了，就能很好的看清外因的是如何被借题发挥的。而经过周五的上涨，行情已经出现了主流，但也同时看见了死穴。谁是主流，谁是死穴，请大家细细看下文。
罕见同步
如果大家注意一下当前的市场指数个，能发现蓝筹站队的沪深300，权重影响的上证指数，以及题材扎堆的中小板，创创业板，都走的差不多，最近涨都是同步的。这点看下图能直观的感受到。眼下资金有限，同步自然不能长久持续，自然有些股票成为主流，有些股票留下死穴。而其背后的区别，这方面，可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，再去量化“机构库存”。因为无论怎么变化，最明显的区别总是机构行为的不同。
死穴
如果一个股票当前上涨出现了死穴，这个死穴往往就是机构无作为。如果拿博尔系统来量化这种不作为，及直接的结果就是“机构库存”处于消失状态。而当前上证、中小创、沪深300都在震荡，自然是少不了股票也是震荡，但震荡中一旦机构库存消失，很容易出现下面图里的哪种变化，这是要多家小心的。
就像上面图里的股票那样，无论是震荡中拐头向上，还是震荡中突破向上，如果机构库存处于消失状态，哪怕后面行情还有向上的攻击，但由于现在股票很多，“机构库存”消失的股票，很难受到资金青睐。所以大家手头股票自己有没有机构库存，也可以→点这里进“博尔系统”，然后自己去量化自己关心股票的“机构库存”到底有没有。
主攻
相反，如果量化出来，股票的“机构库存”是明显存在的，那就很可能成为攻击中的主流。当然，要成为攻击的主流，除了有“机构库存”，还得机构做多，因此需要再去量化一下“主导动能”，当机构行为明显的同时，还是做多主导（红色）频繁出现，就想下图里的股票那样。
总之，5月开始，股票之间的差距会扩大，这是炒作发展的必然方向。多注意一下“资金汇聚”的状态，哪些股票值得大家去做，会明确不少。而后面的利益也是巨大的，这方面上面已经说的很清楚了。大家自己→上应用商店，自己下个“博尔系统”的手机APP，或者直接点这里进入，多去量化机构都在做些什么，哪些股票处于处于主流攻击状态，是能够量化出来的。同时，有些股票看似走的样子不错，但如果量化出来机构投资者的状态不是那么回事，那就徒有其表了，那样的股票自然也是需要留神的。
所以说握手言和的刺激，容易上A股一步到位的表现出来，但开盘的那一刻之后，机构投资者的取舍不会改变，股票的命运也不会改变，而每个投资者的命运，就看自己看到了什么，做什么选择了。
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