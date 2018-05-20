早上看财经新闻，罢战言和的新闻已经整屏整屏的霸屏了，并且对A股的各种影响也是众说纷纭。但事情一旦众所周知，就无需多去研究，实际影响涨跌的根本原因还是供求关系。并且这种供求关系并不能简单看清，其真实状态，往往是被隐藏在各种各样的交易之中。把内在状态看清了，就能很好的看清外因的是如何被借题发挥的。而经过周五的上涨，行情已经出现了主流，但也同时看见了死穴。谁是主流，谁是死穴，请大家细细看下文。





罕见同步

如果大家注意一下当前的市场指数个，能发现蓝筹站队的沪深300，权重影响的上证指数，以及题材扎堆的中小板，创创业板，都走的差不多，最近涨都是同步的。这点看下图能直观的感受到。眼下资金有限，同步自然不能长久持续，自然有些股票成为主流，有些股票留下死穴。而其背后的区别，这方面，可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，再去量化“机构库存”。因为无论怎么变化，最明显的区别总是机构行为的不同。

死穴

如果一个股票当前上涨出现了死穴，这个死穴往往就是机构无作为。如果拿博尔系统来量化这种不作为，及直接的结果就是“机构库存”处于消失状态。而当前上证、中小创、沪深300都在震荡，自然是少不了股票也是震荡，但震荡中一旦机构库存消失，很容易出现下面图里的哪种变化，这是要多家小心的。





主攻

相反，如果量化出来，股票的“机构库存”是明显存在的，那就很可能成为攻击中的主流。当然，要成为攻击的主流，除了有“机构库存”，还得机构做多，因此需要再去量化一下“主导动能”，当机构行为明显的同时，还是做多主导（红色）频繁出现，就想下图里的股票那样。



