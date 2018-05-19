这几天市场是频繁震荡，不是尾盘跳水就是午后急涨。而这几天里，我又是在最后一刻挽救了几个朋友操作上的失误。貌似当前的行情不能有一点点回落，周四尾盘跳水，周五盘中出现回落的时候，就有不少朋友来问，这波又要做头下去了？尤其是早上中石油涨了3%之后，担心的人就更多了。

这个魔咒骗抛盘

“两桶油”魔咒，一直就很流行，上次去年12月震荡的时候，只要两桶油稍微一涨，那就是给空军加油，第二天基本都是下跌。最近“两桶油”涨的时候，当天多数股票就表现不好，而周五开盘“两桶油”就已经涨了，但当时市场冲高回落。就有朋友打算把手头股票给跑了。但当时因为他们问我，我就叫他们自己抓紧点，上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己量化手头股票有没有“机构库存”，如果有“机构库存”，交易还做多，根本别管什么魔咒的事情。

结果周五中午的时候，有两个朋友也确实就去量化了，一量化下来，果然有“机构库存”，并且交易还做多，也就等了等不走了。下面图里橙色的就是机构库存，如果量化不出积极的机构行为，机构库存是不会提升的。结果就是坚持了半小时后面，股价就结束盘中回落反身向上，还收在了一个高位。实际上，大家自己如果把“机构库存”、“主导动能”给量化清楚，现在大部分明显的错买错卖都能规避。我也希望更多的朋友别再落水，像下图这种状态，就别随便跑股票。





之所以这么说，并不是因为那个魔咒不对，5月以来指数上涨，但上涨个股才多少，不到一半，涨的也是小涨为多，一旦一走弱，还不是把涨幅化为乌有？但现在凭感觉做股票确实容易犯错。很可能错杀了很多股票，上面图里最左边一个就是我那朋友手里的股票，要是早卖了1个小时，立马就是几万元没了。右边那些都是这两天调整但机构库存增加的股票，卖掉都是错卖，一跑就亏。接下来大家手头股票，遇到什么盘中的回落，单日的调整，一样可以先→ 点这里进“博尔系统”来量化一下 ，毕竟股票不会天天涨不回落，但回落中，如果量化出来，“机构库存”反而在增加的话，基本都是在骗抛盘。

好股的底气

另外，最近心不定的朋友也是很多。上个月震荡的时候，套牢的人反倒踏实，最近一周反弹上去，心就又活了，问我这波能反倒哪里的特多，稍微一个盘中回落，就觉得自己手头的股票是不是有问题，咋就没有市场强？但实际我一量化，不少担心的股票实际都是机构存在提升的。于是我就给那几个朋友打了个比方，拿股票就好比养孩子，爸爸1.9米，妈妈1.8米，孩子小学时只有1.3米，父母会担心孩子日后长不高吗？显然不会的，因为基因摆在那里。而股票也是一样的，机构库存不断增加的股票，里面肯定有大量积极的机构行为。那比很多散户当道的股票，好上了N倍。调整一下又有何惧？前车之鉴好多，看下面的图，大家就明白。





当时我是发了不少调整背后，“机构库存”实际是明显存在的。我给他们打比方，如果看到机构库存增加，还心不定，就好比那对父母看到上小学的儿子只有1.3米，立马担心这儿子是不是自己亲身的？结果被我这么一说，那两个朋友自己都笑了，并且还回我，炒股的时候，真的碰上过很多次原本自信满满，但稍微一跌就怀疑人生。要是现在看我文章的朋友，也有点心不定的话，那手机看的就→上应用商店下一个“博尔系统”的手机版APP， 或者点这里进博尔系统 ，直接去量化“机构库存”的变化，只要机构库存实实在在的存在，再震荡也不至于崩盘。当然，什么时候机构库存消失了。跑就是了，好股那么多，不用在这种股票上吊死的。



