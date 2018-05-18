最近的行情，午后都是重头戏，今天收盘涨近40点，午后反击超过55点。而这样的突变下，猜未来行情怎么走，绝对是大忌，没预见到昨天的尾盘跳水，今天的午后反击，那接下来的行情走势，同样也不会预见到的。此刻我能预见到的是，下周开始大批的喜剧、悲剧都要同步上演了。

三次横盘，重复的命运

之所以这么说，因为今天大涨之后，自3月以来市场震荡，又有向上突破的态势了。但这种态势2016年以来，之前已经经历过两次，一次是2016年的5月，当时横盘1个月，之后向上运行，结果是部分蓝筹大涨，很多股票一路跌。还有一次是2017年12月，也是震荡之后1月向上攻击，但攻击中大盘蓝筹起飞，题材股都跌哭了。如今第三次，难免还是有人笑，有人哭。

准备，早已开始

所以眼下就算后面市场上涨，结果恐怕还是局部有一批股能真正走出行情，但同时，很多股票又将沉沦。那么，这种前车之鉴，机构投资者显然也是早有预计，因此无论赌未来上涨或者下跌，当前肯定都在做准备了。而我现在看资金运作的方向，通常会用博尔系统，点里面的“机构库存”功能，看“机构库存”的变化。大家也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化所关心股票的“机构库存”。

一般而言，一个准备往上做的股票，他即便在震荡中，机构动作肯定不会少的，甚至“机构库存”量化出来还在不断增加，这说明不管当时机构是在做多还是在做空，机构的行为肯定是越来越活跃了。而一旦量化出这种交易状态，震荡横盘中，机构行为活跃，就要特别注意短期股价的突变，很有可能突然就爆发上去了，否则机构行为越来越活跃，他不找个方向突破，岂不是白折腾了？

上面图里，橙色代表“机构库存”，那些震荡后井喷的品种，显然震荡的时候，“机构库存”非常明显，就是很活跃的，不管未来如何，至少那一刻，机构是在做破局准备。而大家自己如果也在震荡，震荡背后，机构运作的资金有没有破局的的准备，也可以→ 点这里进“博尔系统”来量化清楚“机构库存”的变化 。

更大的价值是救命

另外，还是那句话，如果量化出来，手头震荡的股票，“机构库存”不会无缘无故的存在。真要是机构想撤退，根本用等到下跌，震荡中“机构库存”早就消失了。

当震荡中，机构库存越来越小，就说明里面机构也在做准备，但这种准备的目的是逃跑。一旦得逞，机构库存消失，后面真是说跳水就跳水，过去这样的悲剧实在太多了。数都数不过来。并且眼下依旧继续在发生，只要股多钱少的局面没有改变，遇到持续的震荡，就一定会有机构库存消失，引发突然跳水的股票存在。大家上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，→ 点这里进入量化系统 ，自己量化“机构库存”，真看到震荡中机构库存消失，做了应对，逃过了跳水，那价值极大。



