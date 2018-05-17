今天行情，盘中一路盘跌向下，并且有一部分股票跌的特凶狠。不少朋友直接就跟我说，这次如果调整下去，肯定还是很凶的，因为看大盘，4月11日一个高点，5月15日一个高点，不就是双顶吗？所以难怪一些股票跌的穷凶极恶。

双顶、吃面、莫关灯

显然当前的走势上人人都看到了，就是有双顶的样子，但和很多朋友讨论，散户、机构都有，聊过之后，我的结论是——明天不会是全部，但肯定又要有一批人“关灯吃面”去了。对此，大家可以上手机应用商店，下个“博 尔 系 统”的手机应用，自己去量化交易，尽管“关灯吃面”这种事情，接下来一定会发生，但量化清楚交易，至少自己能免遭这种命运。

关灯只因看错了机构

之所以会有人关灯吃面，一个重要的原因就是，尽管后续还有MSCI之类的资金进场，但绝不是散户资金蜂拥进场。而机构资金的进场，无论是公募私募，还是外资都必然是有取舍的。在当前这种位置，有股票因下跌而失血，几乎是必然出现的。

因此，此时此刻，机构投资如何取舍，对行情有直接的影响。这种时候，通常我会用博尔系统里面的“机构库存”功能，量化出机构投资者最近的态度。做顶的股票，没跌下来之前，当然也是涨的很欢乐的，但这种上涨，无论是横盘中的突破，还是一路高歌猛进，橙色“机构库存”，很可能就是突然消失。而“机构库存”就是对积极机构行为的量化，少了“机构库存”，就没了主心骨，说做头就做头。

对于大家自己的也是一样的，→ 点这里进“博尔系统” ，然后自己来量化去量化“机构库存”。对“机构库存”消失的股票，肯定要防一手，因为这样的股票，砸成筛子，我都觉得很正常。去年11月的下跌，今年1~2月的下跌，哪次都是指数调整还算可以，但个股调整，轮上了，关灯吃面。

迅猛反击自然会有

另外，这次关灯吃面，恐怕除了套牢的，还有踏空的。此刻太多股票拐头向下，但并非拐头向下都是去做头。唬人的跌一跌，再向上高歌猛进，也肯定是一大批。这种股票，走势上看似拐头、或者破位，但首先是能够量化出“机构库存”，并且再去量化交易状态，绿色的做空主导之后，很快出现空头回补主导（蓝色）。这其实就是机构借机打压，然后低吸的震仓行为。样子像做顶，但显然不是顶。





类似上面图里这种股票的迅猛反击，明天也肯定会有好多，因为我自己去量化，有震仓迹象的股票也绝对不少。所以大家手头股票今天如果下跌，即便看上去像做顶，也不要心急，可以上手机应用商店，下个“博 尔 系 统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，然后自己去量化清楚交易，如果这几天“机构库存”存在，震仓迹象存在，那明天做多主导的红色出现，类似上面图里那些股票的表现，恐怕就要再现，万一这样的股票跑了，一卖就涨，也是欲哭无泪。



