早上又跌，连跌了两天，好多朋友目前神经高度紧张，已经有不少朋友问我，市场未来前景。对于那些朋友的私信，我的回答都是，没有不能做的的行情，区别只是你是否看到此刻发生了什么？

此刻发生了什么？

比如，当前不少股票下跌，这个大家都看得到，但下跌背后，机构投资者都在一路逃跑吗？显然不是那么简单的，其实昨天下跌中就有不少股票，下跌背后机构并非在做空，这方面大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP来量化交易，能发现很多股票，机构下跌的背后，不是在做空，而是在空头回补。

消极怠工的前车之鉴

具体如何去量化，首先就是量化有没有橙色的“机构库存”，因为机构库存是对积极机构行为的量化，如果机构在积极动作，机构行为一定是有的。如果量化之后，发现“机构库存”消失，说明机构要么没干活，要么早跑了，这样的下跌，一时半会就很难止住下跌的步伐。下面的股票都是前车之鉴。

这种“机构库存”消失后的调整下跌，与当前股价所处的高低，走势是震荡横盘，还是冲高回落都没关系，各种位置、走势背后都有可能发生“机构库存”消失的状态。关键是自己手头股票不要是这种状态， 直接点这里进入博尔系统去量化 ，否则机构都撒手了，让散户扛，一点胜算都没有。

下跌低吸必须注意

但如果量化出橙色的“机构库存”，说明最近有机构动作，那就还需要进一步量化机构究竟在做什么，这可以通过“主导动能”这个功能来实现，如果进一步量化出绿色的做空主导，还就说明机构动作导致交易力量中做空行为占据了绝对优势。但如果量化出来是蓝色的“空头回补”主导，那就说明，机构的动作就不是在一门心思做空了，而是明显开始空头回补。

那么一个股票机构开始空头回补低吸筹码，即便下跌，也远好于机构做空或者机构干脆不管的股票。几个同样下跌的股票，摆在面前，要我来选的话，我首选就是量化出来有“机构库存”，并且机构行为导致交易被“空头回补”主导的股票。而这方面，只要大家上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己来量化，看清手头股票有没有“机构库存”，交易被什么力量主导，都是能够做到的。而当前市场，本身就是一个频繁震荡的市场。翻盘机会同样不会少，搞不好午后直接翻盘了。但关键是，即便行情翻盘，能上去的，还是那些机构在下跌中已经有回补、做多动作的股票，而一个机构都不管不顾的股票，要积极翻盘都是很难想象的。



