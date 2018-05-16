早上市场又震荡了，已经有朋友说现在的市场连一点点惯性都没有，昨天尾盘积极发力的个股不计其数，怎么都想着今天早上能继续火一下，结果开盘直接翻白眼了。但实际，行情绝对没那么不堪，至少我在这几天，看到三大好迹象，这里我一个个跟大家说。

回吐数量大幅下降

首先就是，别看市场震荡，但获利回吐股票数量是明显下降的。而震荡上涨中，获利回吐永远是悬在头上一把刀，只不过，由于获利回吐经常发生在上涨中，由于股价上涨，让很多人都看不到。但只要自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化清楚交易，这种获利回吐，就能知道为什么有些股票昨天还涨的好好的，今天就立马不行了，实际就是上涨的过程中，主导的力量不是做多，而是获利回吐。

回吐骗招

而之所以要这么注意获利回吐，，就是因为获利回吐引发大跌的太多了。就像下面股票，一开始也都是上涨的，但就是因为上涨背后都是获利回吐主导交易，资金都在回吐，结果突然就下跌了。

而当你量化清楚获利回吐之后，其实对于这样的股票，也没什么犯愁的，首先没有的话，肯定此刻不去追买，因为犯不着，冒着突然下跌风险去搏。如果手头有这个股票，毕竟不是做空，观望一下问题也不大，毕竟不是空头大发威，火烧眉毛。但仓位很重的话，最好还要减掉一点，满仓获利回头的股票，一旦突然砸盘下来，到时候再跑，就非常不划算。大家其实自己也可以→ 点这里进“博尔系提供” ，再去量化自己曾经做过的股票，尝试在获利回吐的时候减掉一部分仓位，跌下来再买回来，这么操作一段时间，估计自己就能感受到，这么做，不但安稳，还赚的更多。

做多骗招

另外，此刻的调整，也不是所有下跌的股票都在做空或者获利回吐，我量化下来，也有不少股票，实际依旧是做多主导，下跌做多，那肯定是一种需要注意的交易异动，就像下面这种状态，红颜色的代表的就是做多主导。





其实当前这种上涨背后获利回吐，下跌背后反而做多的情况，在震荡中是很多的。本来反复震荡就充满着欺骗，关键大家自己要能看的到，这方面→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，或者直接点这里进入，来量化清楚交易，应该能够做到。而大家手头股票今天如果上涨，背后是不是在获利回吐，下跌背后是不是在做多主导，量化一下也就看到了，像这样的波动中的小动作，都不会上当的。

三大好事，中午先说第一个，后面在继续。



