今天早上，先涨后跌，股票从涨多跌少，转变为涨少跌多，有朋友慌了，别又重演1月的一幕，指数上涨，个股歇菜。

大换血又洗牌

其实认清当前的市场形势，就不会有这种担忧。眼下和1月不同，当前是资金换血加资金洗牌。在此之前的2、3、4三个月里，资金已经明显从少数的大盘蓝筹，转向了更多中小市值股票里，因此此刻的震荡，所蕴含的机会，一定比1月份要大好多。所要注意的就是，洗盘阶段资金自然需要有人去举杠铃。好在举杠铃的股票，大家上应用商店，下个博尔系统的手机应用，去量化一下交易，看一下最近机构的动作，是可以看清。

谁想叫人举杠铃？

无论是震荡的股票，还是上涨的股票，所谓招人举杠铃，就是机构投资者此刻需要休息一下，自己撤回，或者不干活，让人家接班。洗盘阶段，这种情况经常出现。而拿博尔系统量化这种情况，可以用“机构库存”功能，量化当前有没有机构库存，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，有积极的机构行为，就必然能量化出橙色的“机构库存”。

但像上面图里的股票，无论是上涨，还是震荡，背后看不到机构库存，这就说明机构休息，或者撤退。那这种股票，机构投资者不动作，自己参与进去就很容举杠铃被搁在上面了。至于大家手头股票，最近几天，“机构库存”是不是在一个消失的状态，可以→ 点这里进“博尔系统” ，自己来量化的。

洗牌中的受益者

同样，由于现在是洗牌阶段，必然是此消彼长，肯定有不少股票在洗牌中得利，这种得利未必之久就是股价上涨，但股价下跌中，机构投资者在偷偷买进，拿博尔系统量化，能看到，不但有“机构库存”，并且用“主导动能”再去量化，还能看到下跌同时，是蓝色空头回补在主导交易，这种状态显然对股票接下来的上涨有利。

股票洗牌，必然是部分不利，部分得利，但得利与不利的一开始，股价的表现并非立马就是大涨、大跌，因此提前看到有些股票机构库存消失，或者以前看到下跌中，有机构在回补，先人一步的机会就很大。这方面大家上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，或者直接点这里进入，量化交易之后，别后的变化是都能看到的。所以面对当前这种涨涨跌跌，没什么好慌的，自己衡量一下自己，涨跌别后的机构动向是否洞悉了，如果感觉没有洞悉，那就去量化出来，依旧还是简单的。



