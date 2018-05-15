今天5月15日，到了5月的当中。而最近几年的五月，都起到了承前启后的作用。所以五月中间，梳理一下行情非常有用。

承前启后理全年

2016年以来股多钱少是基本状态，因此对于大资金来讲，要获利就得集中优势兵力打歼灭战。去年蓝筹一役就是这么打的，低位的时候把散户全给震出去了，足足涨了1年，再把痛改前非的小散在今年1月份之后收网收割。进而转战其他板块，但散户也学精了，再炒可就不怎么肯走了。所以今年前五个月，就是敌变我变，散户不走，机构自己就走了。这导致市场反复震荡了几个月，并且接下来局面不变，还会如此。而在这种状态下，看到机构买，赚的是账面，看到机构跑，赚的真金。而具体怎么看，大家应该有自己的方法，当然也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，通过量化交易，能把机构的做多、做空动作都都量化出来。

两种撤退都得注意

有一点要提醒的是，机构从一个股票里撤退，未必就会引起股价的下跌，一开始甚至还是上涨的，刚开始抛的时候，首先你能用博尔系统量化出“机构库存”，而“机构库存”是对积极机构行为的量化，说明当时机构确实在动作，然后再用“主导动能”功能量化这些机构行为导致了什么交易结果。如果量化出来是“获利回吐”的黄颜色，那确实就要注意，因为那显然是机构在获利回吐，或许这次回吐不至于引发股价的拐头向下，但这种事情是不好说的。所以往往此时，如果重仓还是要考虑减仓的。当然追买肯定是不适合了。

上面左边图里就是上涨中，机构获利回吐的状态。但另一种更绝，就是涨上去之后，机构库存消失了。那就是机构已经跑了，或者目的达成不管了。这就危险性就更大了。大家手头股票此刻上涨的话，可以→ 点这里进“博尔系统” ，看上涨背后有没有这种暗中的撤离，使坏。只要能看得到，及时应对，就算不上危险。

有些唬人不用怕

还有就是，不是说上涨以震荡就是一定是有回吐，一定出问题。也有不少是唬人的，如果量化一下，那些唬人的震荡，背后主导交易的力量都是在红色的做多主导。就像下面图里的股票那样，