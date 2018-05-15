由于前几篇一直在讲中国式智慧，运用到炒股，也激发了很多朋友的智慧。比如就有朋友谈到机构怎么隐藏自己，“备周则意怠，常见则不疑”，一直帮你震荡震荡，麻痹你，到最后，你觉得又要拐头了，突然突破上去了。

反复背后有反常

那朋友说的很好，这种博弈现象经常出现，但实际如果能去量化一下交易，很容易看到，曾经的震荡，或许很多时候机构投资者并没有参与。但只要是突破式的攻击，那一波机构几乎没有不参与的。具体的量化，可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，去量化“机构库存”的变化，当我们把最近几个月的“机构库存”都量化出来了，资金参与的态度是不是在越来越积极，几乎就展现在眼前了。

大家看下面图里两个震荡的股票，就清楚我前面所说的，同样的震荡，如果能够量化出橙色的“机构库存”，就说明最近是有积极的机构行为的，橙色越来越多，自然是机构行为越来越活跃。而对于震荡中的突破，不论机构行为是做多还是做空，越来越活跃是前提条件，失去这个前提，机构越来越消极了，那就算想做多，又怎么能突破呢？

但有点还是需要提醒，就是向下破位的时候，就算没有机构动作，一样会破位，所以很多震荡的同时，“机构库存”消失的股票，一定要留神，大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，再自己去量化就成，因为“机构库存”消失，就是机构袖手旁观了，砸起来没人接盘，那即便是很小的做空力量，都能让股价跌的很快。我想谁都不喜欢碰到这种事情。

上涨更要多留神

另外，不管是震荡，上涨也是一样，天天看着涨，盘中震荡就会被忽视，心里会想，反正大方向能涨上去就成，盘中下跌，操什么心？但问题是，如果涨着涨着，机构库存消失了，可就不一样了。就像下面图里的股票那样。