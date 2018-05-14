这几天，一连说了好几篇守正出奇的话题，结果也受到很多朋友发来的私信好评，让我多写写这方的东西，对他们的投资有帮助，有启发。确实，老祖宗的智慧是很多的，我自己有所感悟和领悟的只是其中很少的一部分，也欢迎大家来交流。

阴在阳之内，不在阳之对

这里我在说一个和股市非常有用的一条，“阴在阳之内，不在阳之对”。出自《三十六计》第一计“瞒天过海”中。用到股市里，活生生的例子就很多，就像当前市场震荡，有很多朋友潜意识里，永远认为震荡行情，只有突破才算是机会。而实际突破只是一小部分，大多数时候，股票就是震荡。一朋友一个股票拿了两年，一股赚30元，但最近很后悔，因为如果最近几个月它能够动一下，已经3波10元级别的差价赚到手了。所以说，震荡本身就会产生良机，何必死盯突破。震荡机会何在？其实可以先→上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化一下交易状态，然后因势利导，“上涨看回吐，下跌看回补”就行。

这里面的道理并不复杂，震荡的走势，如果一时无法突破，机构资金必然会在震荡中自谋收益，涨起来之后就会主动获利了结一部分，跌下来之后就会主动买回一部分。而这种操作，必然能用博尔系统量化出，上涨中出现黄颜色的获利回吐，下跌中出现蓝颜色的空头回补。就像下面图里的股票一样。

同时，由于为了确认这种波动是有序的，可操作的，可以再去量化一下“机构库存”，上图中橙色的就是“机构库存”，有“机构库存”就说明量化出积极的机构行为。这种回吐、回补都是机构操作的结果， 点这里进“博尔系统” ，把这些看到了，震荡基本不用愁，有机会就做。

交易异动一定当心

另外，今天别看指数上涨，其实三分之二的股票下跌，但只要去量化，下跌的背后真未必就一定是做空主导，很多时候甚至还是在做多主导。下跌做多显然属于交易异动，但只要量化一下，并不难分辨，并且很多这种下跌做多，本身就是机会。

其实震荡行情，本身就是欺骗性很强的时候，有骗多头的，也有骗空头的，但看到了都是机会，“阴在阳之内，不在阳之对”说的就是这个道理，震荡的波折本身就蕴含着巨大的获利机会，大家自己→到应用商店里，下好“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，然后自己去量化，这种震荡中的机会演变，肯定都展现出来，然后就船到桥头，该咋样就咋样了。



