前两天周末的时候，说了很多中国式智慧在股市里的运用，结果不少朋友跟我说他们非常喜欢，点赞，还夸量化的方法也很牛，很聪明。实际上智慧是老祖宗留下了。量化的方法、系统，只是一个工具，不是智慧，但它的作用是把这种智慧落实到具体操作中去。

奇正相生

比如就拿周末里讲的“守正出奇”来说，这种智慧，你用量化的方法，通过“博尔系统”，能以多种形式落实到具体操作上。比如从看清谁在做的角度上，通常机构行为更偏向于守正，善于造势，趁势而行，所以波段大涨一定喜好不了结构行为。这点大家上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己用里面的“机构库存”功能，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，大波段上涨重，多数时候伴随的就是机构库存。

而同时，游资行为更倾向于出奇制胜，因此连续的下跌中，更值得关注游资。而很多走长牛的股票，就是奇正相生，用博尔系统能量化“机构库存”与“游资动向”完全不断绝的状态，机构休息，游资跟上，游资投机又刺激机构，股价就在这种力量不停的参与下，不断的上涨，就像下面图里的股票那样。

所以碰到一个你看好的股票，你想找机会参与，就多注意“游资动向”，想安心持有，就多量化有没有“机构库存”，反正自己可以 直接点这里“博尔系统” ，自己两种行为都量化出来，你就找到同盟军了。并且游资、机构这种小伙伴，那都是对股价影响极大的力量，能看到当然好处多多。

力量断档，随时失控

同时，与之相反，如果量化出来又看不到“游资动向”，又看不到“机构库存”，这问题就比较大了，积极参与的力量断档了，那股价会出现什么样的反应？很可能会失控的，下面图里股票，大家看，没有橙色“机构库存”，又没有蓝色“游资动向”的时候，都是突然就快速下跌了。

眼下，市场这几天总体是往上涨的，如果真正股票要波段上涨，必然不会只涨两三天，后续肯定还有攻势，只是谁都不是神仙，不能未卜先知，但有没有机构参与，游资参与，自己到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 之后，自己量化这些直接影响因素，有没有强悍的队友和你站在一起，量化一下心里会很有底，但如果啥都没有，就谈不上择优、择强了。



