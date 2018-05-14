周日，有朋友最近一段时间，一直看我文章里说的量化投资的方法，就问我一个很有意思的问题，说行情好的时候，自然做股票容易赚；行情不好的时候，自然做股票不容易赚，那用量化到底价值在哪？

至暗时刻，一字千金

其实这个问题以前，就有一位朋友回答过，那位和我一样，自己用“博尔系统”来用量化的方法做股票好几年了。他的感受我觉得是值得分享的，一些观点，即便不去量化，只要做股票都会有用的，这里我借花献佛了。当然大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化交易，当前这种反复震荡的行情中，那朋友的一些认识，都是立马就能用的上。

暴跌，空头未必卖力

在那朋友看来，真正体现量化价值的时候，就是在至暗时刻的提醒。什么是至暗时刻？比如遇到股票突然暴跌，足以把一些人砸的找不到北，不知道到底出了什么事情。先现实的炒股过程中，遇到这种情况，往往会到处去找原因，结果或者找到一个小利空，觉得奇怪，这么小的利空为啥会跌成狗，甚至找不到利空，找到的都是利好，就会想，这是传说中的利好出尽是利空？然后肚子里满是问号，同时在犹豫中，很容易再一跌，就动弹不得，完全被动了。

而实际突然的暴跌我也是遇到过的，当时首先做的不是去找原因，而是大跌背后，什么力量在主导交易。有些股票别看在下跌，实际做空主导的力量是短暂、微弱的，那这种下跌，多头反击的变数很大。但有些一路都是显著的做空主导，再拿下去就暴跌了。量化交易能发现巨大差距，但如果单看走势，一开始也差不多，大家遇到这种情况，自己 上点这里进入“博尔系统 ”，区分下跌背后做空主导力量的大小，并不难。而那种时候，提醒一下，价值当然很大。

震荡，机构未必休息

同样，现在这种反复震荡的时候，要是觉得脑子里混沌一片，那也是至暗时刻，这种时候就多去量化一下，此刻谁在参与这种反复的震荡。如果拿博尔系统的“机构库存”功能，就能量化出， 此刻的交易中，是否有机构投资者在积极的动作，一个股票如果震荡中“机构库存”越来越积极的出现，就像左边图里的股票一样，那管他怎么震，还是可以心定的。但同样的震荡，如果震荡到最后“机构库存”都消失了，说明机构都不干活，或者逃跑了，那完全就是另一回事情了，危险性就很大了。

其实在炒股的过程中，真正的风险就是自己看不到的风险，都看到了，那哪怕再危险，也都能避开。怕的就是看不到，不知不觉就中招了。而当前市场的震荡，可以说也是很复杂的，多少次总觉得行情该涨上去了，结果有突然跌下来。如果此刻也觉得行情的未来混沌一片的话，就到应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，来量化清楚，一是量化有没有机构，再去量化机构行为造成了什么样的结果，那等于是关键时刻，有人提醒你一些关键数据，这时候价值千金的。



