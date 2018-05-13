最近的市场，反复在震荡，有很多人实际没赚什么钱，有的甚至还亏了钱，但不可否认，我也看到不少个赚大钱的人。我很喜欢和那些赢家交流，虽然说每个人的手法是很难复制的，但他们的思路，绝对是能给其他人一启发。下面我就说个去年至今，赚了不少钱的人，并且人家的本事不仅仅是去年能拿住蓝筹，今年掉头炒其他题材也是一级棒的。

守正出奇

那位的做法，自己做了精炼的归纳“守正出奇”，守的是客观规律的正，出的是博弈的奇。他举了一个他自己做的股票，因为高成长底仓一路持有，这就是守正，守“高成长必涨”的正，并且在短期利好出尽，或者利空出尽的时候进行建仓和加仓，出“利好出尽是利空”的奇，结果就是那个股票涨了150%，而他在这个股票上赚了220%。

只知其一不知其二

当时听他说了之后，我却跟他说，他这个“守正出奇”只适合他自己，属于只知其一不知其二。因为高成长、短期利好出尽、利空出尽，这都是基于未来的判断。换个旁人，又怎么知道这个股票接下来还会高成长？这个利好出来，短期就没有更多的利好？当然他这么一说，对我当然是有启发的，因为我用博尔系统能来量化，不用猜未来，基于当下，一样也能“守正出奇”。这方面，大家自己也可以上应用商店，自己下个博尔系统的手机APP，然后量化机构投资者的行为，做到守正出奇，也不是不可以。

量化守正

量化守正，守的就是“机构投资者积极动作”，道理很简单，任何股票你要走牛，没有机构投资者积极动作，根本做不到的。所以大家自己拿博尔系统去量化股票，可以先“机构库存”这个功能，他是对积极机构行为的量化，一个走牛的股票，前期已经会有明显持续的“机构库存”，无论它是在震荡还是在下跌。就像下面图里的股票那样。

如果一个股票，震荡中量化出来，“机构库存”都消失，那就算样子上涨的不错，也要当心的，因为持续上涨没积极的机构行为是持续不了的。这对大家自己持股，该拿住什么样的股票，是非常有价值的。自己到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，量化一下手头股票，有没有“机构库存”直接就看清了。

量化出奇

而出奇制胜，就在于不但看到机构在积极动作，还看到这种积极动作，到底在干什么。比如一个股票下跌，光看走势，多数情况下会认为，就是机构在做空。但真正量化一下，未必都是做空，有的可能是做多，有的可能是回补，很多持续下跌，看似弱的一塌糊涂，实际量化出来，机构投资者就在回补。这点只要在量化“机构库存”的基础上，再量化“主导动能”，立刻就看清了。如果机构在低吸，下跌中回出现蓝色的“空头回补主导”，就像下面的图片一样。如果单看表面走势，拐头下跌，是很少有人敢直接干进去的。

当时我就把这些情况一一展示给那位老法师，就跟他说，我这个全部基于当下的，看到机构资金的行为，就能做判断，无需猜未来会如何。 结果人家当然也是非常感兴趣，还跟我说他看了一下，应该可以相辅相成。那么对于大家来说，如果原先只是看到股价涨涨跌跌的走势，那多去量化一下交易行为，交易中的力量对比，上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP就可以，一量化肯定是能给自己的投资加很多分。也希望看我文章的朋友，以“守正出奇”的思路来做股票，这种思路毕竟是流传千年的行事哲理，一定是有它的价值所在的。



