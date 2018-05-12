周末，总结一下本周的行情，本来行情当然算好的，只可惜周五下午表现怎不咋地，指数虽然没跌多少，但个股跳水非常的凶，以至于有朋友我，是不是下周会有什么变数。而我要说，下周有变，也是两大变数，并且早又准备，听我细细说。

未来的变数，都准备好了

实际对于多数股票来说，此刻已经是从3月以来震荡到现在了，这种时候要有什么变数，实际之前已经准备好了，因此交易上一定有体现的，大家可以上应用商店，下个“博 尔 量 化”的手机版来量化震荡中的一系列动作，实际无论向上攻击，还是向下逃离，交易特征都是非常鲜明的。

向上的变数，机构不绝

首先，一个不错的股票，此刻交易上一定有机构参与，所以能量化出连绵不断的橙色“机构库存”（系统中“机构库存”是对积极机构行为的量化）。一切是显然的，如果股票震荡两个个月后要往上做，肯定会造成大量的获利盘，如果不是震荡中是做盘机构自己参与其中，谁有这个动力去解放一大批，让自己举杠铃？

另外连绵不断的“机构库存”只是这个震荡能向上猛攻的基础，真要攻击，必然是机构奋力做多。因此还会在“主导动能”上量化出显著的红色做多主导，就像上面图里的股票那样。而此刻，大家手头的股票，估计多数是在震荡，那震荡中机构是否有积极攻击的意愿，上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，先量化有没有橙色的“机构库存”，再量化有没有红色的“做多主导”。两者齐备，就没什么好怕的。

向下的变数，早早逃跑

而有问题的股票，和可能第一个前提就满足不了，不少震荡的股票，震荡到最后，“机构库存”都量化不出来，这就说明，对于后续的发展，机构投资者都不高兴管了，那自身自灭起来，现在并不是资金多到是股就抢的地步，很可能就是失血，然后表现就会非常糟糕。





我翻了一些震荡中周五下跌的股票，确实就是有不少股票，下跌中机构库存消失了，其实这种事情也是震荡中提前准备的一部分，因为机构要撤离，不可能等到破位跳水，大家都看到彻底坏掉的时候再跑，那时候要跑请问谁去接？一定震荡中已经有动作的。所以才有本文开头说的，，震荡到现在，无论做多做空，都已经准备好了。也正是这个原因，大家→到应用商店，下个“博 尔 量 化”的APP，自己量化交易的时候，特别注意这种震荡中“机构库存”消失的股票，这样的股票，看到就躲的远远的。当前这个行情，要做一定择优，找有机构关照动作。