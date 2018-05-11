前面和我同学聊，交流一下对行情和股票的看法。他做股票还是做的不错的。有过一段顿悟的经历，和大家说说，或许对大家也会有启发。

炒股、赌性、亲情

2016年的时候，有一次看他晒买的家电，点夸张，一口气，冰箱、空调、电视机、电饭煲、洗衣机都换了，还重新装修的厨房添置了洗碗机、烤箱，阳台上还立了一个干衣机，并且牌子还是最好的，算算没15万下不来。一开始还以为他中彩了，结果聊下来才知道他当时把2016年股票里赚到的钱都拿出来花了。说到这也是一把酸楚。我那同学股票做的不错，遇到当时的大牛市融资放大做，最高的时候市值翻好几倍，赚了500万。但他还想赚，空调坏了买个空调都想等等，多赚点再出来。结果6月股灾里利润全擦掉，经历一场浮华梦。而他爸爸以为他爆仓了，要赔人家钱，那年6月底的一天晚上，他爸拿出40万积蓄给他，让他把债还了。那一刻他眼泪都要流出来了，自此不再想着怎么再赚回500万，赚来的钱就是拿来提高家人生活质量的，否则就是把钱和家人搞颠倒了。

一步追，二不赌

而这几年他基本年年都赚，年年都花，今年打算去带父母去一下迪拜、埃及深度游一次。不过确实他做股票是做的不错的。并且具体的操作上，受我影响，也是拿博尔系统来量化交易，他的一些思路，对于抓股票的买卖点，还是很有实效的。我这里也和大家说一下。大家也可以先上应用商店，下个“博尔系统”APP，很多说到实用技巧，拿“博尔系统”一量化，都是里面能用上。

上涨不追，专做回补

我那同学自己操作上的经验总结就是“一不追，二不赌”，首先涨上去不追，他只买机构空头回补的股票。而这一条拿博尔系统去量化，就是看到股价下跌（比如今天的多数股票下跌），不是去猜是不是做头，会不会再跌，而是先看此刻的调整背后有没有机参与。这可以用“机构库存”这个功能来判定，橙色代表的就是“机构库存”，它是对积极机构行为的量化。

然后在量化机构行为导致什么结果，调整中很多时候别看股价再跌，但实际通过主导动能的量化，能够发现并非是绿色的“做空主导”，而是蓝色的空头回补。本质上追涨也是在追机构做多的股票，而回补本身也是一种做多的行为，并且这时候股价还在跌，肯定比高买来的便宜。这点大家也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，今天股票下跌的背后，肯定有不少机构在做空，但也肯定有机构借着下跌在回补，大家手头股票是哪一种，可以→ 点这里进“博尔系统” ，自己量化一下也就知道了，显然下跌中机构在回补，肯定比做空要好。

低位不赌，先看机构

而“不赌”，就是指不要随便贪图低价，看到跌很多了，又拐头反弹了，就赌进去，抄底搏一把。实际真正的底部区域多数都不用去赌，因为这种区域必然会有大资金参与。所以很多时候，为什么很多反转都是无果而终，很重要的一个原因就是，很多反击背后并没有“机构库存”，就像下面图里的股票那样。

没有“机构库存”的上涨，其实是很麻烦的，因为要么是机构已经跑了，要么是目前对这个价格不认可、不参与，这样上涨，搞不好就是说跌就跌。但走势上看，都是再涨，有没有机构的积极行为这是很难判定的，但量化的优势就在于此。大家也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，然后自己来量化。我那个同学，自己也总结，炒股失败，多毁于一个贪字，而很多贪婪都是在不明真相的环境下滋生的。用博尔系统量化，能看到更多的真相，自然更多时候不容易犯那些大错。另外他也经常劝其他朋友，股票投资为改善生活，炒股亏损，就的想办法改变，什么办法都用尽了还是亏损，那就不该做股票，否则还影响生活水平，让家人还担心，就太不值得了。我觉得这也是句中肯的话。



