早上行情小震荡，一些朋友心不急，但眼红。看着别人股票涨的飞上天，自己股票就是不动。所以对自己股票意见很大。实际怪不得股票，而是自己做股票上出了三种问题。我下面会具体写，大家也对照一下。有些问题是潜藏很深的，出错都不知不觉，但对投资收益的影响会非常大。

注意你的参照系

第一个问题：参照系除了问题。最近和很多朋友都聊过，都是看着指数低位刚上来，自然拿着股票不动。问题是你不动、我不动，都不动，坐等解放军，自然就不会好。换而言之，当前选择的参照系出错了。换个参照系，那别人股票涨，自己股票不涨的情况会少很多。比如我拿博尔系统，用量化交易作为一个参照系，此刻会涨的好股票，交易状态和一般的股票，就是有明显区别，并且这种区别和高位、低位并没有关系，大家可以自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP来量化一下当前股票的交易状态，认清好股，该怎么去操作，都是很明确的。

潜力牛的交易显著不同

就比如当前的上涨来说，上涨或许也会遭遇到股价大波动，但做多状态下的股票与胡来状态下的股票，量化交易是完全不同的，这点大家上博尔系统之后，拿左下角的“主导动能”功能，量化一下，看量化交易的结果就很清楚。同样的折腾，做多格局下主导交易的力量是以红色做多主导为主的，偶尔会有黄颜色的获利回吐主导，但获利回吐不会持续不断，而是一两天之后，被更强悍的做多主导力量所取代。就像下面图里的股票一样。

其实看到这种主导动能的变化，其实就是一个股票做多力量很强盛，即便涨高了引发了获利回吐，但做多力量可以在很短时间内，吃掉获利盘继续做多。而胡来的股票，偶尔取得一时的上涨，但交易状态可绝不是“红黄交替持续”，大家可以自己→ 点这里进“博尔系统”去量化 ，一会儿做多了，一会儿做空了，你也看不到做多主导一定比做空主导来的强，那同样的震荡上行，搞不好突然就跳水了。

胡来的交易随时会变

下面的股票，就是同样震荡上涨，但主导交易的力量说不清楚谁占优的状态，那这种上涨肯定不能和上面那种同样对待了，短线赚钱，该走就走。肯定不是可以一路持有的，一路持有不知道哪天突然跳下来，全回去了。

其实，看看指数的涨跌、高低，观察一下趋势，本身并没有错，问题是看得人多了就变成了错。大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，→ 或者直接点这里进入 ，再去看看股票的交易力量对比，直接就能感受到，评判股票好坏的参照系一变，很可能就是豁然开朗。



