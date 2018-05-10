行情继续一个小涨，接着前面文章里，关于霸气冲天股的话题讲下去。正是由于后面继续有对资金的预期，所以一些外围的事情，不用怎么去搞脑子，知道当前行情不但激活，而且大戏肯定没唱完就足够了。也是因为昨晚上关于霸气冲天股的讨论，所以也有朋友问，现在很多股票都涨上去了，再找波段大牛还来得及吗？

潜力股都是你争我抢

实际只要把一些波段牛股的交易特征给记清楚，3600多只股票，总能找到符合自己胃口的。关键点上，大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的APP，然后自己去量化当前游资在怎么动作、机构又在怎么动作。把交易景象给量化清楚了，是不是具备波段走牛的潜质，也就清楚了。





在“博尔系统”里，橙色的“机构库存”功能，是对积极机构行为的量化，蓝色的“游资动向”功能，是对游资行为的量化。股票里量化出“游资动向”不是什么新鲜事，游资本来就有高度的投机性，尤其是股价调整之后，游资抄底，机构头寸还来不及调过来，这种时候就是游资力量展现的特别特出的时候。但关键是“游资动向”出现后，“机构库存”也出现了，这意义就不一样了。这就说明，游资觉得便宜，突然抢了进去，并这个价格还被机构投资者给认可了，这种状态，大家看下面图就清楚。

实际，很多时候机构投资者是不会去接游资盘的，所以很多股票下跌后只能反弹，却翻转不了的原因就在于此。而能够接游资的盘，就说明机构本身就打算做这个股票，那这种股票就是有波段大牛潜质的。大家自己→ 点这里进“博尔系统”去量化股票 ，看到上面左边图里的那种交易状态，能遇到这种抓波段大牛的机会，也不要客气。

好股反复给机会

并且，很多股票会给游资两三次机会，就像最近，本来“游资动向”出现后，机构接盘，“机构库存”增加，行情走出波段。但就有些股票，由于各种各样的原因，导致股价再次回落，但里面的游资积极性一点没变，跌下来就继续个抢点，而之后股价上涨，机构依旧做接力，那一样的股票，很多最终都被机构推升的很厉害。这道理也很简单，“游资动向”反复出现，自然是这个股票，游资原因去抢，而机构库存反复出现，也说这个股票，机构也愿意接盘。那一个愿抢，一个愿接。这股价当然就容易涨。





其实，再回到那些朋友的问题上。实际股市最不缺的就是机会，眼下也一点不缺牛股。从来缺少的，就是发现的眼睛，或许这么说不够严谨，发现机会的眼睛不缺，但都用同一种眼光去看，是机会也被看成没机会了。一些朋友觉得涨上去就没机会了，那只是和大多数人一样，把眼光放在了涨跌上，自然觉得这个容易回落，那个接近了阻力位。但我上面说的，看游资、看机构的眼光，绝对是少数人用的。并且大家只要自己上应用商店，下个“博尔系统”APP后自己去量化， 直接点这里进入也行 ，也很容易。所以好股的道理都浅显，都说得通，关键还是自己的眼光专注在哪个角度上，别和多数人一个眼光是必须的。



