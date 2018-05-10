今天我发现自己火上浇油了。原本行情最近6天4涨，并且仅仅的2天下跌还都是小跌，所以不少朋友对行情的期待值快速提高。而前面我文章里还说，一批股票会霸气冲天，一下子很多朋友坐不住了，问我，很多股票都涨上去了，还来得及吗？

霸气上攻两三次

实际，做股票不论对于个人，还说对于机构，都不是一锤子买卖。很多股票，哪怕是霸气冲天的牛股，机构为了自身利益，总会有两三次震仓。而只要在几次震仓中，把握住一次就足够了。至于震仓的交易状态，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己来量化。别看震荡是充满博弈和欺骗，走势上很难看出来，某个震荡是不是在震仓，但其交易结构基本都是一致的，所以量化交易反而能看的非常清楚。

有震仓有波段

拿博尔系统来量化震仓，就看3个明显特征。首先有“机构库存”，下面图里橙色的便是，否则连机构库存都没有，还谈什么机构震仓。然后再用“主导动能”功能去量化交易力量的变化，既然是震仓，必有“做空主导”的杀跌动作，图里绿色的就是做空主导，不实实在在的做空，让人看到抛盘如雨，吓不到人的。最后肯定还有“空头回补”主导的低吸动作，否则杀下去不捡回来，那是出货，不是震仓了。

上面图片里股票，之前表现的也很不错，但突然就开始就有调整，这种情况大家做股票的时候肯定也经常碰到。但交易上有和上面图里的一样的状态，那就是震仓。并且我发现，有些股票实际股价并没有大涨，但折腾的非常厉害，并且“机构库存”也很明显，说明机构投资者对这样的股票兴趣浓厚，值得去博。而大家→ 点这里进“博尔系统” 的手机应用之后，看有没有震仓后霸气冲天的第二波。

震荡不少伪震仓

但要提醒的是，震仓不等同于震荡，不是说现在只要震荡没跌下去，就都是震仓的，无论是跌下来之后的低位震荡，或者上涨去之后的高位震荡，如果上述震仓的3个要点欠缺，就不是“机构震仓”。而瞎折腾的结果是不少说的。下面大家看图就清楚。

其实，当时和那两个机构里做的朋友也聊过，2018年就是大换血，所谓大换血，就不可能齐涨共跌，所以表面上看，市场在折腾，很多股票在折腾，但有的就是震仓，而有的显然就不是。大家自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用， 点这里直接进入 ，再去量化“机构库存”很方便，量化此刻的“机构震仓”行为也是很方便的，但此刻如果缺乏了震仓，让那些震荡的股票，扛着一大堆获利盘往上攻击，难度极大，而大家也可以通过量化自己的股票的震仓迹象，来做到心中有数，这比只看到股价涨涨跌跌，要强多了。



