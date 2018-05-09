今天行情跌的不多的，但盘中从13：00~14:30那段时间的20点下跌中，突然跳水的股票不少。同时，百日新高股中的老面孔则大量出现在跌幅榜上，这是行情进入新阶段的标志？至少在我看来，收割在即，却也是新一轮攻击开始。

收割、炮灰、贪欲

此刻，机构投资者的意图不是单线条的，显然一方面，会在一批股票上进行利润收割，同时对一些下跌的股票进行低吸，满足他们贪婪的胃口，好下一波攻击。但如果机构思维只在与此，那我们涨高的跑，换跌得低的，就稳赚了。问题是，这种低吸的意图，一定会通过制造很多炮灰股来隐藏起来。这方面大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，再去量化清楚机构的动作，然后什么是收割对象，什么是炮灰对象，交易上都会有体现。

收割要跑，炮灰要躲

对于收割股，很多人是不舍得离场的，因为走势上看往往还是在上涨，但如果拿“博尔系统”去量化交易，就能看到上涨的别后，能够量化出橙色的“机构库存”，说明确实机构行为积极，但这种积极行动的结果是让股价被获利回吐的黄颜色所主导。这就说明趁着股价涨上去，机构就开始套现收割胜利果实了，一旦收割完毕，再杀就没顾忌了，都是狠手。







另外一种上涨，就更加有问题了，上涨的背后连“机构库存”都量化不出来，说明那种上涨，要么机构不认可，不管，要么机构已经撤退了。散户打上去的上涨，很容易就成炮灰了。自己的股票，可以→ 点这里进“博尔系统” ，去量化清楚当前的交易状态，上涨中有没有机构行为，机构有没有获利回吐，把这些量化出来了，就把上涨中的隐患，排除一大半了，股票涨起来也拿得住，心不慌。

低吸要抓

同样，虽然今天下跌的股票比上涨的还多，但这里面有些下跌股票，正好满足了一些机构的胃口，明显的机构低吸，历历在目，那就是有“机构库存”之后，同时还是“空头回补”主导交易。就像下面图里的股票，低吸状态，一目了然。