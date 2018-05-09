早上小震荡，不改市场格局。通常，另种行情能出大收益，一种是牛如洪流，如2014下半年~2015上半年，牛股根本挡不住，有多有猛能赚大钱。还有一种是牛如潮水，一轮轮潮起潮落般的冲击，买对了也是赚飞。

牛如潮水

现在行情就是牛如潮水，好股知道吗？都清楚。吃药、喝酒、整芯片，混改、限产、新能源；海南、雄安搭便车，稀金、稀土、碳纤维。我顺口就能说出来。但就是因为，行情是局部股票一轮轮的突进，做错了节拍，人家收割的时候去参与，那就赶不上了。所以机构何时在做多，何时在收割，是做当前这种上涨中非常重要的一环。这方面，实际大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化有没有机构在做，机构现在是否有收割行为。把这些量化清楚，当前行情一波波的做，完全可以行。

何惧踏空

用“博尔系统”来量化，机构有没有收割意图。首先用“机构库存”功能看有没有积极的机构行为，只要量化出橙色的“机构库存”，肯定是机构在动作的。而至于机构的动作导致了什么结果？继续用“主导动能”功能量化主导交易的力量。而一个机构收割的股票，往往也在上涨，但上涨背后是获利回吐主导。就像下面图里的股票一样。

一旦这样的获利回吐完毕，然后开始做空主导了，那说明收割结束，凶狠的杀招有可能到来，那就不能随便再赌了，万一没赌对，下去了，就直接是阶段顶。并且真等收割完毕，跌起来四无所顾忌，真跌快了，跑的跑不掉。所以牛如潮水的时候，宁愿看到收割现象，先离场一部分，后面跌下去那就非常主动，随便买回来，就稳赚差价。大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，再去量化交易，即便买不回来，反正一轮轮的攻击，调整不涨的多了去了，里面也有好货，绝对不会被踏空。

都是基本操作

至于哪些股票有在这一轮猛烈攻击的潜力，也不用特别注意涨跌，量化一下有没有持续的“做多主导”现象就可以了。下面图里红色的就是做多主导，股价不怎涨，却一直被做多力量主导，短期加速，完全可能。





所以，眼下的行情，就是积累做多之后爆发，连续回吐之后收割，这个节奏大家能看到，就不会被潮水般的牛股搞晕，关键还是机构在做什么得看清楚。这是关键。大家自己也可以→点这里进“博尔系统”，或是到应用商店下个“博尔系统”手机应用，再自己量化交易状态，这种机构资金的日常基本操作，很容易能够看清。等看到这这些动作，怎么下判断，怎么做选择，就不是难事。







