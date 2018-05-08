4天3涨，此刻最难的是什么？这个问题问了不少人，明显专业炒股，和非专业朋友的回答是截然不同的。非专业的朋友，都是五花八门，而专业炒股的基本就一个答案，“拿住股票”。

拿股并非容易事

或许有朋友会想，拿住股票这有难度吗？一闭眼就能办的事情。但问题是，如果真就是个个股票都上涨，闭眼拿住就能赚，还会有人亏钱吗？事实上，就眼下这行情，闭眼拿到现在，更多的可能是坐电梯无数次。看到行情连涨，就想着闭眼那股票这上眼下最大的一个误区，大家此刻选择持有，一定睁眼看股票。正如前一篇文章所提到的，要持续上涨，必须各种条件成熟，其中对于直接影响股价的交易，大家可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后再自己去量化。眼下对于多数股票来说，由于最近几天的上涨，明显形成了一个短期的转折，而转折是否有力，根本不用等大涨上去，交易上已经能直接体现出来了。

先看给力转折

给力的转折，必然是交易上首先出现了明显的态度转变。这点用博尔系统里的“主导动能”功能，来量化会很清楚，大家看下面图里的股票，转折的背后都有绿色、蓝色、红色，绿色代表做空主导，蓝色代表空头回补主导，红色带做多主导，颜色转变就意味着交易态度扭转。这是强力转折的先决条件。

如果还要进一步确认转折的力量，那最好还有机构，或者有游资参与，毕竟机构也好、游资也好，都是对股价有很大影响力的资金，拿博尔系统去量化，看到橙色的“机构库存”就知道是此刻有积极的机构动作，看到浅蓝的“游资动向”，就知道此刻是游资在倒腾。自己→ 点这里“博尔系统” 来量化之后，也能知道转折中，有没有这些大资金来助你一臂之力。

不能缺，否则闹着玩

当你能把机构、游资、主导力量一一量化之后，就能发现，如果股票的转折缺乏这些力量，转折也会是无力的。下面这些股票，有段时间既没有游资动向，又没有机构库存，结果转折就成了闹着玩。

眼下，市场连涨的几天，如果真正股票要波段上涨，必然不会只涨两三天，后续肯定还有攻势，只是谁都不是神仙，不能未卜先知，所以能做的就是择优择强，自己→到应用商店，下个“博尔系统”的手机应用， 或者直接点这里进入 ，自己量化这些直接影响因素，交易状态上，主导动能呈现“绿、蓝、红”的转折是必须的，然后需要有“机构库存”符合择优，量化不出“机构库存”，能量化出“游资动向”也行。啥都没有，就谈不上择优、择强了。



