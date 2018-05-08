赚大钱的行情，别被3种误区耽误！(2018-05-08 11:56:44)
早上说3150附近迷魂阵多，一不注意会进投资误区，并且也顺带说了一个误区，但显然这种位置上误区绝对不止一个。比如最近3根阳线改三观，这总事情也绝对要警惕。这几天行情上涨，一些股票涨的比较快，已经有朋友问我某某股这波是不是突破了，是不是翻转了？但其实这种想法后面是藏着隐患的。
孤阴不生，孤阳不长
孤阴不生，孤阳不长。条件不予许的情况下，如同沙漠中也会绿洲，但沙漠绿洲绝不会连成片。股票也是一样，趋势性的走好、走坏，都是各种因素促成的，只有当各种条件具备时，才有机会走出持续的行情。而这方面大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化清楚交易，就能量化出机构的态度、游资的态度、动能的状态，这些条件直接会影响股票有没有走出持续的波段攻击。
比如一个股票要成为波段大牛，有资金关照是必然的，但资金也是分门别类，你方唱罢我登场的更迭中，必然导致股价的上下波动，并且有的波动一点也不小。如果单看走势，就是一会有行情，一会又没行情。但拿博尔系统去量化一下，看到的就完全不同，往往能看到震荡的过程中，代表机构行为的“机构库存”与代表游资行为的“游资动向”是反复出现不间断，说明哪怕这个股票表面上时好时坏，但实际各种大资金一直在参与其中。这才有能力哪怕波动大，但依旧呈现向上攻击的态势。
上面的股票虽然走势不同，但从大资金参与的角度去审视，参与几乎是不断档，所以才能构成大波段的上涨。而大家手头股票也是一样的，可以→点这里进“博尔系统”，走势上涨涨跌跌是免不了的，但能不能拿住股票，首先就是有没有各种足以影响股价的大资金参与其中，把这点量化清楚，不管连涨还是连跌，有潜力的照样有潜力，拿着非常放心。
什么股票不该拿？
相反，有些股票，即便看到这几天连涨了，但如果条件不具备，上涨都不能看好，比如上涨中，量化不出“机构库存”，那就说明没有积极的机构行为，这样的上涨就得谨慎。这种情况也是非常多的，没涨个几天就又都跌回去了。下面图里的股票，大家一看就清楚。
所以，行情连涨，理论上拿住好股，就是胜利。但什么是好股？茅台算好股吗？一月份拿到现在还是亏的，原因就是1月以来条件不具备，交易上没有连续不断的大资金关照。我想大家都希望自己的手头的股票是各路资金能够持续关照的品种，但资金毕竟有限，很难阳光普照，大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，或者直接点这里进入，量化自己的股票，各种条件是不是具备，好的条件具备的越多，股价就会涨的越平稳，上涨潜力也会更大。手头的股票，挑这样的股票拿着，才有赚大钱的机会。