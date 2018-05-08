早上说3150附近迷魂阵多，一不注意会进投资误区，并且也顺带说了一个误区，但显然这种位置上误区绝对不止一个。比如最近3根阳线改三观，这总事情也绝对要警惕。这几天行情上涨，一些股票涨的比较快，已经有朋友问我某某股这波是不是突破了，是不是翻转了？但其实这种想法后面是藏着隐患的。

孤阴不生，孤阳不长

孤阴不生，孤阳不长。条件不予许的情况下，如同沙漠中也会绿洲，但沙漠绿洲绝不会连成片。股票也是一样，趋势性的走好、走坏，都是各种因素促成的，只有当各种条件具备时，才有机会走出持续的行情。而这方面大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化清楚交易，就能量化出机构的态度、游资的态度、动能的状态，这些条件直接会影响股票有没有走出持续的波段攻击。

比如一个股票要成为波段大牛，有资金关照是必然的，但资金也是分门别类，你方唱罢我登场的更迭中，必然导致股价的上下波动，并且有的波动一点也不小。如果单看走势，就是一会有行情，一会又没行情。但拿博尔系统去量化一下，看到的就完全不同，往往能看到震荡的过程中，代表机构行为的“机构库存”与代表游资行为的“游资动向”是反复出现不间断，说明哪怕这个股票表面上时好时坏，但实际各种大资金一直在参与其中。这才有能力哪怕波动大，但依旧呈现向上攻击的态势。