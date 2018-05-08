涨40点是5年循环重演，后面大戏(2018-05-08 08:33:30)
不谋全局者不足以谋一隅。只有把眼光放在放在几百点、上千点的大波动中，再来理解此刻上涨，才会更有意义。当前市场正处于一个五年大循环，当前的环境与2013年非常相似，同样的管资金，同样的指数表现不怎么样，但炒作的股票别炒作的飞起来。而起具体表现形式，就是资金大换血，凶狠的博弈贯穿整个大换血的过程中。
五年循环大换血
这种凶狠博弈，只要是2011年前开始做股票的朋友，都能记得，11年、12年，题材股跌的惨不忍睹。以至于散户仓位，集中在蓝筹之上，虽然当时很多蓝筹并没有怎么大涨，但至少也不怎么跌，比题材股、科技股、新经济股安全多了。但结果散户窝在蓝筹里，机构却悄然开始攻击中小创。而今这一景象是否又再现了？当然由于股票数量和当时相比，不可同日而语。眼下机构资金选择的余地比当时大很多了。所以即便今天涨40点不算少，当照样长阳一大批的同时，长阴也一大批，而背后的主导者显然就是机构投资者。所以这种机构主场的大波动，大家可以上应用商店，下个“博
反击之前是态度转变
此刻涨40点的背后，如果机构的交易行为没有强力转变，那后没行情再涨戏也不大。而怎么看当前的机构动作转变，可以先点“机构库存”功能，这个功能量化的是积极的“机构行为”，所以有机构做，一定有橙色的“机构库存”。然后看机构在做什么，这个可以从另一个“主导动能”上量化出来，有些机构强力逆转，主导动能从绿色的做空，变成了蓝色的空头回补，再变成了红色的做多主导，反击力量不会小的。
上面图里的股票，在下跌中“机构库存”显然存在，并且造成了主导交易力量朝着好的方向转变，空头回补之后，再度做多主导，结果攻击非常果断。而节前这种交易状态的股票不少。大家手头股票，这两天如果在震荡，也可以→点这里进“博
机构不干活，白搭
现在怕的就是机构自己想跑，那量化出来就是另外一副景象了，比如眼下同样的震荡，同样的反弹，但量化不出“机构库存”，那是机构自己撤退，这就有问题了。就像下面的股票那样，总之只要机构一撤退，或者以做空，那市场稍一回落，少许的投机、割肉盘离场，就能引发大跌，根本扛不住。