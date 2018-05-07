看到今天指数上涨40多点，有些朋友又急了，因为手头股票没涨，还在震荡。其中有个朋友已经说了，这种情况4月以来，他遇到了3回了，4月3日大涨，他的股票震荡4月10日大涨，他的股票震荡，这次也一样，还是不涨。真怕一直不涨，到最后夜长梦多。





有些阻力，不由你我

上面那个朋友的情况，之所以我在博客里特别拿出来说，就是因为，这种事情，接下来多数人也会碰上。这是不由你我的，因为多数股票实际这波反击比上证要强许多，此刻不在低位，3月以来其实一直在震荡横盘，如果要涨上去，3、4月堆积起来参与筹码将全部获利。而当前资金面显然支持不了多数人都盈利。一些股票跟不上大资金的队伍，都得翻白眼。所以，当时我是让那个朋友上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化交易，量化交易的好处是，不论股价涨跌，他都能量化到底背后有没有哪些大资金的动作，无论机构、游资，都能量化出来。一旦资金猛攻，将获利筹码全都拿下，那此后一马平川。





别管走势，只管资金

我用的那个博尔系统，对大资金的量化，看的就是“机构库存”和“游资动向”，“机构库存”是橙色柱状表示，它量化的是积极的机构行为。“游资动向”是蓝色开头的柱状，他量化的是游资的行为（并非典型的机构行为，但同样对股价影响力很大）。结果那朋友也去量化了，问题也是很明显的，3月以来，无论是机构、游资，出现的都非常稀少，而一个能够走牛的股票，无论怎么波动，股价背后基本都是有不间断的“游资动向”、“机构库存”出现。









青黄不接，最要小心