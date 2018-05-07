早上行情涨了近30点，不过和不少朋友聊，似乎也没觉得他们兴奋，之前涨几天跌几天的行情看的实在太多了，直接跟我说，涨30点也没啥用，涨60点也解决不了之前的问题。但我要说，如果看到很多股票越来越具备爆发潜力，那此刻无论涨跌，都不会那么无精打采了。

钱不断，潜力大

为什么说很多股票爆发其那里越来越足，首先，判断一个股票有没有爆发力并不困难，一个不怎涨的股票，如果各路资金一直在关照这个股票，那爆发力必然是有的。并且关照时间越长，爆发力自然也就越足。而这里说的各路资金，当然不是散户资金，而是机构资金、游资等能够对股价有明显影响的大资金。大家也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP来量化交易，量化之后，这些资金的行为都能体现出来。比如“机构库存”体现的就是积极的机构行为，“游资动向”体现的就是游资行为。一个震荡的股票，如果量化出连绵不绝的这两种资金的行为，爆发潜力一定是大的。

大家看下面图就清楚，橙色代表的是机构库存，蓝色代表的是“游资动向”，不管是怎么样的折腾，如果折腾中，一直这两种资金就存在的，不断交替接力，一旦爆发起来，都非常可观。

其实这道理是很好理解的，一个股票，股价不张，却持续不断的有机构资金、游资在里面参与，肯定是有原因的，只是这些原因我们不知道罢了。但不知道也不要紧，他们这些大资金不间断的参与其中已经说明了问题。大家自己也可以 点这里进“博尔系统” ，来量化自己手头的股票，此刻涨30点也好，跌30点也好，只要看到股票各路资金都在参与，爆发潜力都会不断积累。条件已成熟，一个小刺激就爆发了。

三天打鱼，两天晒网就不灵

同样，有些震荡股票就容易白忙一场，原因就是震荡的走势都差不多的，背后的大资金，无论是游资还是机构，都三天打鱼两天晒网，量化出来，“机构库存”也好，“游资动向”也好，都是断断续续。那押宝这种股票爆发，容易吃力不讨好。下面的图大家看一看就明白。





行情最近的涨涨跌跌，但老问题并没有解决，依旧是股票太多，资金不会全都炒，4月以来就是炒高的股票纷纷回落，震荡的股票部分崛起。大机会当然在那些震荡的股票了。所以眼下量化震荡股的爆发潜力确实很重要。大家自己也可以→ 点这里进“博尔系统” ，或者上应用商店，下个“博尔系统”的APP。各路资金在参与的对象，一定是比三天打鱼两天晒网的，更有爆发潜力。能看到机构、游资不断参与的股票，就算此刻还在震荡，但心中有数，照样拿得住，赚得到。



