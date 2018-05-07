周日，跟不少朋友聊，发现现在很多人又进入一个大误区了，有的认为谈判不顺对A股会如何如何，有的认为一系列的降杠杆措施会对A股如何如何，甚至还有说因为这次巴菲特股东大会中，巴菲特高度评价A股，会让A股如何如何。但这里必须提醒，炒股如果就盯一两条消息，一两句话，那在真正操作中，肯定还是抓瞎。

荒岛求生股市版

投资盈利，需要知道的真相肯定是越多越好。当信息、工具足够多的时候，只要有正常的智商，你的胜算也能大大增加；而在信息、工具不足的情况下，即便是天才，炒股也是撞大运。打个简单的比方，现代社会里几个人造个木头的手推车没有什么难度，但同样几个人，赤条条放到一荒岛上，让他们造个手推车，那就难到天上去了。不是缺智商，而是缺工具。所以我现在炒股，股票择优，都会拿博尔系统来量化主导交易的力量，量化机构的行为。大家自己也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP去量化交易，这些基本又有用的信息，都量化出来，择优机会很大。

不是上帝，但能择优

比如下面三个股票，都是下跌，但下跌中的状态拿博尔系统去量化，完全不一样。图里面，橙色代表的是“机构库存”，绿色代表的是做空主导，蓝色代表的是空头回补主导。第一个股票有机构，但机构参与的结果是从做空（绿色）变成了空头回补（蓝色）。第二个同样下跌，但机构行为导致做空主导（绿色）。第三个下跌的股票，干脆连机构库存都没了。

那么一个机构在回补，一个机构在做空，一个机构都不管了，三选一你会选哪个？数据不清楚的时候就是猜，有量化数据摆在面前，就根本不用猜，一定是下跌背后机构空头回补。才更有机会。大家手头股票也是一样的，走势背后的交易处于什么状态，是在变好还是在变坏， 点这里进“博尔系统”去量化清楚 ，当把这些交易状态都看到了，操作成功率一定是大增的。

此刻最大的隐患

现在最大的隐患就藏在上涨的股票里，震荡中的上涨，有的股票确实越涨越吸引资金参与。但有些，涨上去“机构库存”反而没有了，说明机构都不管了。这种上涨，隐患极大，机构不管的结果就是，别看今天涨的好明天搞不好说跌就跌。

所以说，股票能不能做的好，不在于人是否聪明，而在于你看到了多少真相，走势背后的真相，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接自己点这里进入 ，自己能把机构的行为、交易力量的变化都量化出来。那行情越是震荡，越是难以看清方向，你做股票的优势相对别人来说就越大，你就越容易成为少数人。



