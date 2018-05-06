一般一季报出来前后，各路资金换仓会非常多，而今天晚上和好几个券商的朋友沟通，确实他们资产管理部门上个月开始就忙着换仓了。我自己在想，去年仓位配置的如此极端，1季度后继续调整仓位也是必然的。

这次倒仓位，规模很大

而这种调整，应该说从2月就开始了，倒腾到现在没倒腾好，可以见这次倒腾的规模是非常大的，毕竟原来在那些几千亿、上万亿的蓝筹上面的资金规模不是一点点。但肯定有朋友会说，我就看到好多股票都是说好不好，说坏不坏，哪里看到仓位的转换？但大家上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机APP去量化，就能看到很多股票，无论上涨、下跌，“机构库存”消失了，而另一些股票，即便下跌，机构库存反而更多了。当然说明这些下跌股票，实际是有积极的机构行为。手头股票要是有这种清楚出现，下跌也不是坏事。

有的下跌真别怕

股票总是涨涨跌跌的，跌都跌了，也就不怕了，关键是下跌的性质。下跌中机构库存不断增加，那这种下跌就是有机构在要货，吃到货之后自然会有积极的表现。这种状态，大家看下面的股票就清楚。

每每一季报结束后的机构换仓，总是希望越隐蔽越好，市场调整的时候，往往就接着调整来低吸股票。所以走势上看，很多确实走的很难看，但大家自己→ 点这里进入“博尔系统” ，来量化清楚“机构库存”的变化，下跌中机构库存增加的股票，恐怕很快一过年就是丑小鸭变天鹅，灰姑娘变白雪公主，就现在这种下跌幅度，一波上涨起来，短期20%是非常平常的事情。

失望时别忘了看看机构库存

真正让人寒心的股票，是那些一季度以来，跌到现在，依旧没有机构库存出现的股票，那这种股票哪怕再有看似积极的反弹，也很可能就是涨个几天，又新低去了。跌了那么多，都没机构来关照，确实有点让人要绝望的感觉。你说蓝筹股这么跌也就算了，毕竟去年风光过，但有些股票，去年也是一般随大流，现在还量化不出机构库存，这就完全不一样了。

但由于资金面是明摆着的事情，炒股票1500只足够了，3600多只股票，一定是有靠边站的，这谁都要面对，谁也逃不过。这种局面下，机构抱团扎堆，散户不参与其中，那也是被边缘化。但大家也别慌，先→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，看看手头那些自己觉得走弱的股票， 是不是一点“机构库存”都看不到，如果是有机构库存的，那就是虚惊一场，情愿忍住的。



