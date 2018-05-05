周末，也是五月的第一周，总结一下。这周的3天时间，其实天天都在震荡，基本就是4月行情的延续，区别只是，4月也没有像最近这两天这么上下折腾，就是一点也不挪窝。而这种盘中的折腾震荡变得越来越厉害，其实和资金的腾挪关系非常大，下面我细细说。

资金大换血

本来今年的行情，就是去年蓝筹极端配置后的资金大换血。加上4月开始年报、季报密集披露，机构重仓股逐一暴露，必然刺激各路资金追踪也好，换仓也好，能不猛烈震荡吗？而震荡的背后，大换血的本质不会改变，最终结果就是一部分股票成了各路机构的囊中物。而剩下的一大批股票，让各路杂牌资金举杠铃。而此刻5月已经接近了年中，这种端倪正在越来越明显的显现出来。此刻大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化“机构库存”，手头股票机构的动作是越来越积极了，还是悄悄消失了，从“机构库存”里都能看到。

大家看下面图里，橙色的代表就是“机构库存”，他是对积极机构行为的量化。可以说，很直观的就能看到机构对股价的影响。比如左边图里，一个股票原本在调整，走的比较弱，但后面量化出机构库存，机构参与其中之后，明显开始走强了起来。

还有像右边图里那种，股价涨涨跌跌震荡，但机构库存一直是存在的，还不断增加了，那结果虽然走势震荡的厉害，但持股不用大动作，拿着就是了。对于大家自己的股票也是一样，可以→ 点这里进“博尔系统” ，自己先来量化“机构库存”的变化。能量化出“机构库存”越来越多当然不是坏事，尤其是资金大换血历经3个月进入关键期的时候，更是如此。

机构不干活，遗祸下半年

相反，如果机构库存消失了，那在当前这种市场里，情况就完全不同了。现在怕的就是机构自己想跑，一旦反弹、震荡的时候却量化不出“机构库存”，那是机构自己撤退、或者不管了，这是最不灵的。就像下面的股票那样，总之只要机构一撤退，或者以做空，那市场稍一回落，少许的投机、割肉盘离场，就能引发大跌，根本扛不住。

大家看那些跌了又跌的股票，基本都是机构库存，或者机构在里面做空之后产生的，到现在位置，别看很多股票长阴跌的很厉害，但也并非跌多了就一定会有反弹，只要机构库存不出现，一次次下跌都是不可避免的。下周肯定是继续注意“机构库存”的变化，大家手头的股票，自己→到应用商店，下好了“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，量化“机构库存”是很快的，先看眼下的调整中，机构库存有没有，再就是机构在里面引发了什么样的交易。行情现在的位置关键，，接下来就看机构在介入谁，推动谁。但没库存，那就没底线了，破坏力大家自己拿博尔系统看了股票都知道。



