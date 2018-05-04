这个谎言让八成人中招，后面要命！(2018-05-04 17:57:59)
上一篇说了5月的市场里有三个谎言，中午说了第一个，不少朋友就来私信说，赶快都说出来，他们好知道自己有没有中计，所以晚上我再说第二个谎言。可以说这个第二个谎言，充满这期待。
皇帝真的轮流做吗？
其实大家看看这3、4月以来的成交，就能感受到这个谎言。这个谎言就是“皇帝轮流做，明天到我家”，2月蓝筹调整，资金扩散到其他板块之后，那些之前苦大仇深股票看到了大解放的希望。于是，没涨就等涨，海南涨了，粤港澳涨了，创新药涨了，老中药也涨了，软件涨了，芯片涨了，保不准哪天就因为某个题材刺激，我的股票也暴涨。问题是，放下满满的期待，回顾一下过去，去年，前年，哪次在波段调整之后，一开始也是全面普涨，一副苦尽甘来的味道，但之后哪次不是一批股票上天堂，一批股票掉地狱。归根到底，资金面和2016年、2017年没有本质变化，机构投资者只能做取舍，进取的风光无限，舍弃的痛苦不堪。而至于机构投资者最近的取舍，可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP来量化“机构库存”，机构的取舍能看的真切。
弹不起、盘不住、突不破
就拿当前来说，拿博尔系统去量化“机构库存”，就能发现不少上涨的、调整的股票背后，实际“机构库存”处于消失状态。而“机构库存”本身就是对积极机构行为的量化。而“机构库存”消失了，要么是机构放弃，要么是机构逃离，但无论是哪一种，都容易造成反弹弹不起，突破突不破，横盘盘不住。这种状态大家看下面图就清楚，里面橙色代表的就是“机构库存”。
显然，像上面图里的那些股票，没跳水之前，看似都还成的，不必当前其他股票来的差，但就是因为“机构库存”消失，没机构资金关照，有点小事情就说跳水就跳水。其实这种状态是最易伤人的，因为走势上看不出来，隐蔽的很。加上都有“皇帝轮流做，明天到我家”的期待，基本跳下来的时候都是束手就擒。所以大家自己手头股票，有没有这样的隐患，可以→点这里进“博尔系统”，自己量化一下“机构库存”，然后就很清楚了。因为这种情况年年都会出现，必须引起重视，否则也不叫它是大谎言了。
有人照顾，跌都不一样
而相对于机构舍弃的股票，机构进取的股票就完全不同了，哪怕下跌，都会有积极的现象。首先肯定是能够量化出橙色的机构库存，并且再去量化“主导动能”，即便下跌，也会有蓝色的给空头回补主导，说明机构当时就在空头回补。只要一拐头向上，主导交易的力量立马变成做多主导。
当你看到这种交易状态，直接就能感受到背后机构的积极，同样的震荡，看到这种状态自然没什么好怕的，关键还是要看到机构投资者的取舍，到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，或者直接点这里进入，自己来量化，也就看到了。其实，这个市场里走势千变万化很难重演，但股理总是在循环，所以年年到这时候总有掉队的股票，总有因期待太多而套牢的人，所以谎言需要看穿，期待需要找对对象。