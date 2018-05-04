上一篇说了5月的市场里有三个谎言，中午说了第一个，不少朋友就来私信说，赶快都说出来，他们好知道自己有没有中计，所以晚上我再说第二个谎言。可以说这个第二个谎言，充满这期待。

皇帝真的轮流做吗？

其实大家看看这3、4月以来的成交，就能感受到这个谎言。这个谎言就是“皇帝轮流做，明天到我家”，2月蓝筹调整，资金扩散到其他板块之后，那些之前苦大仇深股票看到了大解放的希望。于是，没涨就等涨，海南涨了，粤港澳涨了，创新药涨了，老中药也涨了，软件涨了，芯片涨了，保不准哪天就因为某个题材刺激，我的股票也暴涨。问题是，放下满满的期待，回顾一下过去，去年，前年，哪次在波段调整之后，一开始也是全面普涨，一副苦尽甘来的味道，但之后哪次不是一批股票上天堂，一批股票掉地狱。归根到底，资金面和2016年、2017年没有本质变化，机构投资者只能做取舍，进取的风光无限，舍弃的痛苦不堪。而至于机构投资者最近的取舍，可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP来量化“机构库存”，机构的取舍能看的真切。

弹不起、盘不住、突不破

就拿当前来说，拿博尔系统去量化“机构库存”，就能发现不少上涨的、调整的股票背后，实际“机构库存”处于消失状态。而“机构库存”本身就是对积极机构行为的量化。而“机构库存”消失了，要么是机构放弃，要么是机构逃离，但无论是哪一种，都容易造成反弹弹不起，突破突不破，横盘盘不住。这种状态大家看下面图就清楚，里面橙色代表的就是“机构库存”。